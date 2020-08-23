Символ силы и непобедимости, – Порошенко поздравил украинцев с Днем Государственного Флага

Пятый президент Украины, лидер политсилы "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Государственного Флага.

Текст поздравления размещен на сайте политсилы.

"Наш сине-желтый флаг – настоящий символ силы и непобедимости украинского народа. За этот флаг славные сыны Украины в разные времена отдавали свободу, здоровье и даже жизнь", – пишет Порошенко.

Лидер "ЕС" напомнил, что под этим флагом поколения украинцев боролись за столь желанную независимость.Под этим флагом разворачивалась борьба за наше европейское будущее во время Революции Достоинства. Под этим флагом мы освободили и Славянск, и Лисичанск, и Северодонецк, освобождали две трети оккупированного Донбасса.

"Глядя на этот флаг, мы вспоминаем и чтим героизм воинов УПА, героев национально-освободительной борьбы всех времен, героизм тех, кто боролся и борется за то, чтобы сохранить государство сейчас.

Поздравляю всех, кто имеет Украину в сердце, с Днем Государственного Флага! Горжусь, что я Украинец! Слава Украине! Героям Слава!", – написал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко призвал власти Украины не дать Москве превратить Беларусь в провинцию.

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