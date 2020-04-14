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15 апреля • обновлено в 00:35
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Симптомов нет: Скороход с младенцем повторно сдали положительные тесты на COVID-19

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Заболевшая коронавирусом нардеп, бывшая член фракции "Слуга народа" Анна Скороход сдала очередной положительный тест на COVID-19.

Об этом политик написала во вторник, 14 апреля, на своем Telegram-канале. Она отметила, что у ее ребенка тест также показал "плюс". Они провели вместе в больнице уже 10 дней.

"Симптомов нет, самочувствие у нас нормальное, но многие сходятся во мнении, что вирус ещё бродит в организме и многие даже после выздоровления являются распространителями. Ждём результаты анализов общего состояния", – рассказала Скороход.

Анна Скороход

Анна Скороход

Скороход с младенцем повторно сдали положительные тесты на COVID-19

Как писал OBOZREVATEL, о заражении Анны Скороход коронавирусом стало известно 28 марта. Недавно нардеп сделала второй положительный тест и выяснилось, что она также заразила коронавирусом своего новорожденного сына,

Ранее Скороход жаловалась на слабость и головную боль. Она рассказывала, что не чувствует запахи и постоянно спит.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Анна Скороход
Место
Украина
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
все твиттер надо удалять
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