В Польше по запросу РФ задержан один из лидеров "УНА-УНСО", ветеран АТО и мой побратим Игорь Мазур (Тополя). Уже в понедельник польский суд будет решать вопрос о возможном взятии его под стражу с целью экстрадиции в Россию. Сейчас важно, чтоб эта ситуация была взята под контроль лично президентом Владимиром Зеленским. Украина не может допустить, чтоб наш гражданин был передан государству-агрессору и пополнил список заложников удерживаемых Кремлем.

Кроме того жду начало системных официальных преследования по всем направлениям российских граждан, которые причастны к преступлениям на территории Украины. Уверен, что со списком проблем не будет и мы увидим, что в розыск в Интерпол поданы и Гиркин, и Прилепин, и Пореченков, и вся остальная рашистская шелупонь. Мы видим, что РФ системно использует международные правоохранительные органы для создания дискомфорта и преследования граждан Украины. Мы должны отвечать симметрично.

Тополя должен вернуться домой. Его незаконное преследование должно быть прекращено. Украина обязана защитить своего гражданина.

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