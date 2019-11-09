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9 ноября • обновлено в 19:45
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Симметричный ответ Украины: рашистскую шелупонь подать в розыск

2.5т

В Польше по запросу РФ задержан один из лидеров "УНА-УНСО", ветеран АТО и мой побратим Игорь Мазур (Тополя). Уже в понедельник польский суд будет решать вопрос о возможном взятии его под стражу с целью экстрадиции в Россию. Сейчас важно, чтоб эта ситуация была взята под контроль лично президентом Владимиром Зеленским. Украина не может допустить, чтоб наш гражданин был передан государству-агрессору и пополнил список заложников удерживаемых Кремлем.

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Кроме того жду начало системных официальных преследования по всем направлениям российских граждан, которые причастны к преступлениям на территории Украины. Уверен, что со списком проблем не будет и мы увидим, что в розыск в Интерпол поданы и Гиркин, и Прилепин, и Пореченков, и вся остальная рашистская шелупонь. Мы видим, что РФ системно использует международные правоохранительные органы для создания дискомфорта и преследования граждан Украины. Мы должны отвечать симметрично.

Тополя должен вернуться домой. Его незаконное преследование должно быть прекращено. Украина обязана защитить своего гражданина.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
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Alekperov Valery
Alekperov Valery
"...Уверен, что со списком проблем не будет и мы увидим, что в розыск в Интерпол поданы и... вся остальная рашистская шелупонь..." - А, Чо: до-Сего-Дня "волынили с Заявой"...Гааа...?!?... Сразу Надоть-было-бы...!!!... И, Давно-бы Фся-ЭТА "Шелупонь" уже "Парилась-бы-на-Нарах" где-нить в Гааге...!!!... Шо: - Лень-было...?!?... Не-Хорошо, Боря... Оххх-Не-Хорошо...!!!...
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Отгребёт по самые гланды побратым...бляхеру приготовиться.....преступления должны быть наказаны,они не имеют срока давности.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Щырый украйинськый Буратыно - тилькы з Бэрэзы! :-)))))
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