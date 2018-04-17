Силой и дипломатией: как Украина планирует возвращать Донбасс

Война на востоке Украины продолжается уже четыре года, и за это время было озвучено немало планов по освобождению Донбасса. Один из последних предложил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В связи с этим "Обозреватель" собрал самые нашумевшие концепции возвращения оккупированных территорий.

Минские соглашения I и II

5 сентября 2014 года Россия, Украина и ОБСЕ подписали Минский протокол. Он предусматривал прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей. Протокол вступал в силу вечером того же дня, но на деле боевые операции продолжались. 12 апреля 2015 года было принято второе Минское соглашение, по сути, это было дополнение к первому "Минску".

Они предусматривали незамедлительное прекращение огня и отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния; мониторинг режима прекращения огня и отвод тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ; диалог о проведении местных выборов в Донбассе в соответствии с украинским законодательством; обмен пленными по формуле "всех на всех" без каких-либо предварительных условий; обеспечение доставки гуманитарных грузов на обе стороны и другое.

Все эти меры должны были помочь разрешить войну на востоке Украины, однако формат "Минска" существует по сей день, как и война на Донбассе.

Закон о реинтеграции Донбасса

Закон впервые называет Россию страной-агрессором. Документ официально фиксирует, что Российская Федерация является инициатором вооруженной агрессии против Украины и оккупантом части украинской территории. Это означает, что Украина больше не проводит АТО, а принимает меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Террористические организации "ДНР" и "ЛНР" будут называться "представителями оккупационных администраций РФ" и другое.

Президент Украины Петр Порошенко назвал главную, с его точки зрения, ценность принятого Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса. Он назвал его "технологией возвращения оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины".

В Генштабе заявили, что закон о реинтеграции Донбасса позволит Украине вернуть аннексированный Россией Крым и освободить оккупированную территорию Донбасса. А в Минобороне, что данный закон создает предпосылки для возвращения оккупированного Донбасса. Там пообещали не проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей.

Закон вступил в силу 24 февраля 2018 года, после принятия его Верховной Радой и подписания президентом. Текст закона и заявления представителей и глав силовых ведомств многообещающие, осталось дождаться, когда это воплотится в жизнь.

План Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что введение миротворцев на Донбасс с последующим переходом контроля над украинско-российской границей станет главным условием для установления мира на востоке Украины и прекращения войны.

Он считает, что путь к имплементации Минских договоренностей сейчас лежит через развертывание настоящей полноценной миротворческой операции ООН и решения Совбеза ООН по миротворцам.

План Турчинова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов утверждает, что для восстановления контроля над захваченными боевиками территориями Донбасса Вооруженным Силам Украины понадобится несколько недель, если не будет вмешиваться Россия.

Проблема планирования военной операции на востоке страны заключается в том, что ты не понимаешь, сколько войск тебе будет противодействовать, сколько РФ привлечет дивизий, корпусов, полков или армий.

План Авакова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил свой план по возвращению Донбасса. По мнению главы МВД, Украина не может планировать военную операцию по возвращению оккупированных территорий без риска полномасштабного столкновения с армией РФ, а также реинтегрировать сразу всю территорию оккупированного Донбасса даже при помощи миротворцев ООН.

Министр предлагает вводить миротворцев на оккупированные территории постепенно, и как только они туда заходят вместе с украинскими пограничниками, на территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону. После этого, должна быть сформирована переходную администрацию.

Вместе с этим Аваков предлагает принять закон об амнистии и закон "о колаборантах". Решить вопросы с "переходным статусом" оккупированных территорий и начать восстанавливать восстановление инфраструктуры и повышение качества жизни людей, которые находились в оккупации.

План Жебривского

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявлял, чтобы вернуть Донбасс, Украине нужно строить современную, оснащенную, обученную армию и готовится к военному сценарию. Однако тут он уточнил, что применять армию вовсе необязательно, ведь если она будет сильная, она может попробовать еще раз все сделать мирным путем, на что Жебривский и надеется.

План Савченко

По мнению опального народного депутата Надежды Савченко, оккупированный Россией Крым превращается в новое Приднестровье, поэтому от него следует отказаться в обмен на разрешение ситуации на Донбассе невоенным путем. Савченко полагает, что невоенный путь возвращения Донбасса из оккупации - переговоры. Все остальные методы сведутся к военной операции.

Как ранее сообщал "Обозреватель", Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Кремль готовил сценарий вторжения в Киев в начале марта 2014 года, чтобы реанимировать режим Виктора Януковича.