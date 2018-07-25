Сильный премьер и вступление в НАТО: как в Украине хотят изменить Конституцию

За год до президентских выборов основные кандидаты и действующие лица отечественной политики практически синхронно раскритиковали Конституцию Украины. Правда, такими месседжами уже давно никого не удивишь.

За время независимости Украины фактически каждый новый президент и состав Верховной Рады Украины грозились переписать Основной закон. Им это часто удавалось. У всех на слуху вечные перипетии вокруг формы правления Украины, распределения обязанностей и ответственности, измененные Конституции 2004, 2010 и 2014 годов.

Очевидно, весь спектр нестыковок сводился к проблеме распределения власти, к вопросу: кто более влиятелен - президент или Рада?

Как попытались ответить на этот вопрос украинские политики - читайте в первой части материала OBOZREVATEL.

Гройсман за усиление роли премьера

“Проблема в том, что украинский премьер-министр не имеет права даже выдать распоряжения, указы. Их принимает только коллегиальный орган. Это размытая ответственность, размытые полномочия. Издать указ премьер-министр также не может - есть только решения правительства, постановления правительства, поручения правительства. Премьер может дать поручение, собрать Кабинет министров, внести представление правительства по определенным вопросам”, - именно так прокомментировал в интервью OBOZREVATEL свою управленческую проблему Владимир Гройсман.

По его логике премьер-министр Украины должен получить инструмент назначения членов своего Кабмина. То есть самостоятельно формировать свой кабинет. Сейчас же данная функция принадлежит президенту - он подает кандидатуры министров обороны и иностранных дел, и Верховной Рада, которая эти кандидатуры голосует.

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При этом нынешний премьер выступил против смены формы правления в стране. Парламентско-президентская управленческая модель, по убеждению Гройсмана, особо не имеет значения для эффективной работы политиков. Правда, проблему дуализма власти и отсутствие четких границ ответственности между премьером и президентом, все же необходимо решить именно в Конституции.

А вот в систему местного самоуправления внести коррективы все же стоит. Речь идет о закреплении в Конституции базовых принципов местного самоуправления. В этом случае центральная власть все же должна иметь механизмы контроля и проверки деятельности тергромад.

“Представители государства с юридическими полномочиями, то есть префекты, имеют право следить за законностью решений руководства громад, выступать на стороне людей и государства… Вообще местное самоуправление базируется на трех базовых вещах. Первое - это полномочия, второе - финансы, третье - ответственность. Полномочия и финансы мы передали, а вот с ответственностью пока проблемы. Надо исправлять”, - считает Гройсман.

Также изменения подлежит и депутатская неприкосновенность. Ее нужно трансформировать, а также закрепить механизм ее отмены. Все эти новвоведени, по словам Гройсмана, парламент может реально принять к следующим выборам - к марту 2019 года.

Оценивая данные предложения, становится очевидным тот факт, что после очередных президентских и парламентских выборов Гройсман видит себя в кресле премьер-министра. Независимо от победителей.

Евроинтеграция Президента Порошенко

В отличие от премьера, президент никаких глобальных предложений не вносил. Учитывая тот факт, что последние 4 года власть фактически принадлежала команде Петра Порошенко, то при желании он мог внести изменения в Конституцию.

Публично об идее что-то изменить в Конституции Петр Порошенко заявил в конце февраля этого года.

Среди основных тезисов президент выделил два главных: закрепление в основном законе курса на Евроинтеграцию и членство в НАТО. По его мнению, такое стремление народа очевидно и должно быть зафиксировано в преамбуле основного закона.

"Стремление к членству в Евросоюзе и НАТО можно было бы зафиксировать в преамбуле к Конституции, для чего достаточно поддержки двух третей от состава Верховной Рады", – сказал он 28 февраля.

При этом с тех пор законопроект в Верховную Раду на эту тематику президент так и не подал.

Еще одна конституционная инициатива гаранта - ликвидация депутатской неприкосновенности.

В этом же случае законопроект уже давно зарегистрирован в парламенте и даже успел получить положительный вывод Конституционного Суда. А сам проект закона предусматривает исключение лишь пункта 3-го статьи 80, в котором и говорится о депутатской неприкосновенности.

Также в законопроекте прописывается термин снятия неприкосновенности - с 1 января 2020 года. По факту, уже для следующего созыва Верховной Рады.

Во второй части материала OBOZREVATEL расскажет о планах на Конституции Арсения Яценюка, Юлии Тимошенко и Олега Ляшко.