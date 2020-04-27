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27 апреля • обновлено в 12:02
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Сильнее Гончарука: Уманский высказался о Шмыгале после публичной перепалки с ним

2.1т
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Бывший министр финансов Украины, а ныне советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский оценил квалификацию премьер-министра Дениса Шмыгаля после недавнего публичного спора между ними.

В интервью Дмитрию Гордону Уманский заявил, что считает Шмыгаля недостаточно подготовленным для должности премьера (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"К сожалению, пока я не увидел глубины его работы. С точки зрения организационной, с точки зрения личностной подготовки – она есть, но с точки зрения работы на таком уровне, я не уверен, что он достаточно квалифицирован и подготовлен", – сказал он.

При этом экс-глава Минфина отметил, что предшественник Шмыгаля Алексей Гончарук был однозначно слабее.

Игорь Уманский сравнил премьеров Дениса Шмыгаля и Алексея Гончарука

Игорь Уманский сравнил премьеров Дениса Шмыгаля и Алексея Гончарука

"Премьер-министров, не соответствующих [своей должности], было достаточно много, объективности ради. Например, [Виктор] Янукович и [Юрий] Ехануров, я считаю, не соответствовали уровню премьер-министра", – подчеркнул Уманский.

Он напомнил, что ни о Шмыгале, ни о Гончаруке и опыте их работе до назначения премьерами широкая общественность не знала.

"Зачастую премьер-министр в Украине – это какая-то компромиссная фигура. Зачастую это не та фигура, которая в данный момент времени наиболее эффективно могла бы выполнять обязанности, исходя в том числе из политических раскладов, которые есть. Как тот же Шмыгаль. За полгода до его назначения премьер-министром, думаю, в том числе в политическом бомонде, его фамилию никто не знал. Соответственно, говорить, что человек подготовлен к такому уровню работы, не приходится. Равно как и о Гончаруке. Еще за месяц до его назначения о нем никто не знал", – констатировал экс-министр.

По его мнению, у Шмыгаля есть потенциал, но пока в его работе больше ошибок, чем достижений.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Уманский вступил в публичный спор со Шмыгалем. Глава правительства утверждает: заявления Уманского о том, что бюджет Украины якобы теряет 5 млрд грн из-за "скруток" (схемы уклонения от уплаты налогов) НДС – популизм. В ответ экс-министр назвал слова премьера "странными" и "поверхностными".

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Персоны
Алексей Гончарук Денис Шмыгаль Игорь Уманский
Место
Украина
Теги
политика Министерство финансов
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Сильнее Гончарука?! Смешно...Гончарук типичный представитель соросятины. с фиктивным образованием , бродящий за 200 гривен по ток шоу в роли массовки на трибунах из "народа". нашли фунта и гробили распродавали Украину 6 месяцев, теперь вот этот "гений" Шмыгаль , который типа"лучше". Достали уже экспериментаторы опыты ставить.
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