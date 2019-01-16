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Сильнее давить на Россию: Порошенко договорился с главами МИД Европы

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Президент Украины Петр Порошенко на встрече с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером, министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом и министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем договорился с европейскими коллегами о необходимость усиления консолидированного международного давления на Россию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны Эстонии, Литвы и Польши суверенитета и территориальной целостности Украины, а также решительное осуждение агрессивных действий России.

На встрече была обсуждена ситуация в Азовском и Черном море и существующие угрозы со стороны России с учетом совершенного в ноябре 2018 акта агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков.

Встреча глав МИД и президента Украины

Встреча глав МИД и президента Украины

Пресс-служба Порошенко

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Отмечена необходимость требовать от России немедленного освобождения украинских пленных моряков, возвращение захваченных кораблей и обеспечения свободы мореплавания в Азовском и Черном море.

Президент также сообщил министрам о ситуации на Донбассе и продолжающиеся нарушения Россией Минских договоренностей, а также режима прекращения огня.

Президент Украины поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств стран-союзников за активное продвижение вопрос о введении нового "Азовского пакета" санкций ЕС против России.

Сильнее давить на Россию: Порошенко договорился с главами МИД Европы

Порошенко выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской Комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, страдающих от продолжающейся российской агрессии. В этом контексте глава государства высоко оценил решение стороны ЕС направить в конце января оценочную миссию для изучения дополнительных социально-экономических потребностей региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнопленных украинских моряков, которых Россия захватила в Черном море, 15 января доставили в московский суд, где незаконно продлили им меры пресечения в виде содержания под стражей до конца апреля.

Отметим, что поддержать украинских моряков в Москву приехали дипломаты Европейского союза, США, Великобритании, стран Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании.

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Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском мореСанкции против России
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Азовское мореЧерное мореКерченский пролив
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Улыбнуло ...
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Инна Дунайская
Инна Дунайская
Кстати по экспорту готовой промышленной продукции, по данным Мичиганского университета, Россия остаёт от... Словакии
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Чем больше Порошенко договаривается, тем лучше живётся на Украине. А Россия, как предсказывалось на 2015 год, уже перестала существовать и её "экономика разорвана в клочья".
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