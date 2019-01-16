Сильнее давить на Россию: Порошенко договорился с главами МИД Европы

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером, министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом и министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем договорился с европейскими коллегами о необходимость усиления консолидированного международного давления на Россию.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны Эстонии, Литвы и Польши суверенитета и территориальной целостности Украины, а также решительное осуждение агрессивных действий России.
На встрече была обсуждена ситуация в Азовском и Черном море и существующие угрозы со стороны России с учетом совершенного в ноябре 2018 акта агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков.
Встреча глав МИД и президента Украины
Пресс-служба Порошенко
Отмечена необходимость требовать от России немедленного освобождения украинских пленных моряков, возвращение захваченных кораблей и обеспечения свободы мореплавания в Азовском и Черном море.
Президент также сообщил министрам о ситуации на Донбассе и продолжающиеся нарушения Россией Минских договоренностей, а также режима прекращения огня.
Президент Украины поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств стран-союзников за активное продвижение вопрос о введении нового "Азовского пакета" санкций ЕС против России.
Порошенко выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской Комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, страдающих от продолжающейся российской агрессии. В этом контексте глава государства высоко оценил решение стороны ЕС направить в конце января оценочную миссию для изучения дополнительных социально-экономических потребностей региона.
Как сообщал OBOZREVATEL, военнопленных украинских моряков, которых Россия захватила в Черном море, 15 января доставили в московский суд, где незаконно продлили им меры пресечения в виде содержания под стражей до конца апреля.
Отметим, что поддержать украинских моряков в Москву приехали дипломаты Европейского союза, США, Великобритании, стран Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании.
История вопроса:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС.
26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.
27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен 24 украинских украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
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