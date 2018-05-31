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"Сила молитвы": Порошенко придумал, как церковь поможет реформам

1.3тЧитать новость на украинском

Президент Украины Петр Порошенко заявил о важности "силы молитвы" для осуществления реформ в стране.

"Сила молитвы была тогда, когда мы проводили реформы, которые решительно меняли нашу страну и тоже говорили, что это невозможно, потому что за 26 лет до того никто не мог проводить эти законы", - сказал он во время выступления на VII Национальном молитвенном завтраке, передает "Украинская Правда".

Также Порошенко подчеркнул "силу молитвы" для безвизового режима Украины с ЕС.

Кроме того, президент напомнил о важности томоса украинской православной церкви.

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По его мнению, без церкви нет ни государства, ни нации.

"Церковь должна быть отделена от государства - но в первую очередь от соседнего государства", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан.

Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
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