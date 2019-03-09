|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Сил ВСУ не хватит? В Украине назвали единственный шанс справиться с Россией

11.9тЧитать материал на украинском

У Украины нет причин рассчитывать на прекращение агрессии со стороны России в ближайшей перспективе, однако ее может сдержать расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе.

С таким заявлением выступила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе встречи с директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл (США), сообщает пресс-служба Кабмина.

По ее словам, Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждение российского вооруженного нападения на ВМС Украины в Керченском проливе.

Новости
Зеленый свет НАТО: Украина готовит кардинальный шаг по Азову

"Агрессивные действия РФ подрывают региональную и международную безопасность. Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Такое поведение требует усиления давления на Россию", - отметила она.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе является "единственным путем, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Украина пригрозила России из-за агрессии в море, вспомнив об осеннем конфликте у Керченского пролива.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Место
Украина
Теги
Черное мореАзовское мореКерченский пролив
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
5
12
Смешно
23
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Elonka Elonka
Elonka Elonka
Синдром галантерейщика ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Чего-то не слышно уже этих бравых призывов как можно быстрее закрепить успех и повторно пройти через Керченский пролив. А так ведь орали с месяц назад и сдулись. Хозяева, видать, не разрешили.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Ох уж эти цэевропейские попрошайки..
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наши блоги