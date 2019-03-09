Сил ВСУ не хватит? В Украине назвали единственный шанс справиться с Россией

У Украины нет причин рассчитывать на прекращение агрессии со стороны России в ближайшей перспективе, однако ее может сдержать расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе.

С таким заявлением выступила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе встречи с директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл (США), сообщает пресс-служба Кабмина.

По ее словам, Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждение российского вооруженного нападения на ВМС Украины в Керченском проливе.

"Агрессивные действия РФ подрывают региональную и международную безопасность. Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Такое поведение требует усиления давления на Россию", - отметила она.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе является "единственным путем, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Украина пригрозила России из-за агрессии в море, вспомнив об осеннем конфликте у Керченского пролива.

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