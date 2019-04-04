|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Сигнал для Путина: в НАТО утвердили важную программу по Украине

1.7тЧитать материал на украинском

В НАТО утвердили программу усиления присутствия Альянса в Черноморском регионе из-за агрессии России.

Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, соответствующее решение было принято при участии министров иностранных дел стран Альянса, передает "Европейская правда".

"Мы обсуждали, что мы можем сделать для усиления безопасности в Черноморском регионе. Мы согласовали пакет мер, которые позволят улучшить нашу осведомленность о ситуации на местах и ​​усилить поддержку Украины и Грузии. Они будут касаться учений для морских сил и береговой охраны, визиты кораблей в порты и обмен информацией", — сказал Столтенберг.

Новости
Делали нервы: истребители НАТО "столкнулись" с самолетами Путина

Он отметил, что сейчас одна из морских групп НАТО находится в Черном море и проводит обучение с грузинскими и украинскими кораблями.

"Мы будем поддерживать наше присутствие в этом важном регионе. Россия использовала силу для незаконной аннексии Крыма и продолжает наращивание военной мощи в регионе. Мы призываем Россию отпустить украинских моряков и корабли, захваченные прошлого года вблизи Азовского моря ", — добавил генсек НАТО.

НАТО и Украина

НАТО и Украина

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне бывший генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что для НАТО был неожиданностью захват Россией Крыма в 2014 году.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
НАТОЧерное море
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения