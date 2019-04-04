Сигнал для Путина: в НАТО утвердили важную программу по Украине

В НАТО утвердили программу усиления присутствия Альянса в Черноморском регионе из-за агрессии России.

Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, соответствующее решение было принято при участии министров иностранных дел стран Альянса, передает "Европейская правда".

"Мы обсуждали, что мы можем сделать для усиления безопасности в Черноморском регионе. Мы согласовали пакет мер, которые позволят улучшить нашу осведомленность о ситуации на местах и ​​усилить поддержку Украины и Грузии. Они будут касаться учений для морских сил и береговой охраны, визиты кораблей в порты и обмен информацией", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что сейчас одна из морских групп НАТО находится в Черном море и проводит обучение с грузинскими и украинскими кораблями.

"Мы будем поддерживать наше присутствие в этом важном регионе. Россия использовала силу для незаконной аннексии Крыма и продолжает наращивание военной мощи в регионе. Мы призываем Россию отпустить украинских моряков и корабли, захваченные прошлого года вблизи Азовского моря ", — добавил генсек НАТО.

НАТО и Украина 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне бывший генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что для НАТО был неожиданностью захват Россией Крыма в 2014 году.

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