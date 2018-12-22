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Сигнал для Путина: Британия предупредила Россию о расплате за Украину

9.5тЧитать материал на украинском

Разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87), который прибыл в Украину 19 декабря, должен стать тревожным сигналом для президента России Владимира Путина.

Как передает ВВС, об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, который посетил Одесский морской порт, в котором пришвартован корабль.

Министр подчеркнул, что присутствие HMS Echo свидетельствует о поддержке Украины в противостоянии с российской агрессией. Он предупредил, что его государство может перебросить в украинские порты новые военные корабли.

HMS Echo (H87)

HMS Echo (H87)

"То, о чем мы говорим России, то, о чем мы говорим президенту Путину... Они не могут продолжать действовать, игнорируя международные законы или международные нормы", — заявил Уильямсон.

Сигнал для Путина: Британия предупредила Россию о расплате за Украину

REUTERS

Сигнал для Путина: Британия предупредила Россию о расплате за Украину

REUTERS

Сигнал для Путина: Британия предупредила Россию о расплате за Украину

REUTERS

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам эксперта, прибытие в Одесский порт британского корабля указывает на то, что НАТО стремится любыми возможными способами укрепить боеспособность ВМС Украины.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаОдесса
Тег
Черное море
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Мощный сигнал о том, что англосаксы будут продолжать натравливать своих украинских шавок на русского медведя. Даже если им придётся утилизировать всех шароварников, для них это не большая потеря. Укрошумеры для своих западных хозяев - просто расходный материал в противостоянии с Россией.
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2
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Чугункин Клим:"сигнал о том, что англосаксы будут продолжать натравливать своих украинских шавок на русского медведя. " Не будут: у медведя началась медвежья болезнь😃.
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Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
Все хохлобляди пидарасы завалите ебло и идите сосите хуй вместе с журналюгами обоза сраного хуеплеты
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Попова Ольга
Попова Ольга
Barmaleev Andrey, ОПУЩЕННЫЙ , ТВОЕ МЕСТО У ПАРАШИ .ШЕСТЕРИТЬ ПАПЕ
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2
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Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
rercjd Micha, ПОШЕЛ НАХУЙ ТВАРЬ КОЗЛОМОРДАЯ.
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