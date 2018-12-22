Сигнал для Путина: Британия предупредила Россию о расплате за Украину

Разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87), который прибыл в Украину 19 декабря, должен стать тревожным сигналом для президента России Владимира Путина.

Как передает ВВС, об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, который посетил Одесский морской порт, в котором пришвартован корабль.

Министр подчеркнул, что присутствие HMS Echo свидетельствует о поддержке Украины в противостоянии с российской агрессией. Он предупредил, что его государство может перебросить в украинские порты новые военные корабли.

HMS Echo (H87)

"То, о чем мы говорим России, то, о чем мы говорим президенту Путину... Они не могут продолжать действовать, игнорируя международные законы или международные нормы", — заявил Уильямсон.

REUTERS

REUTERS

REUTERS

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам эксперта, прибытие в Одесский порт британского корабля указывает на то, что НАТО стремится любыми возможными способами укрепить боеспособность ВМС Украины.