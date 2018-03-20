Сидели и смеялись: у "кнопкодава"-чемпиона Рады случился рецидив

Народного депутата от группы "Партія "Відродження" Антона Яценко уличили в неперсональном голосовании за шестерых коллег.

"У кнопкодава-рецидивиста с партии "Відродження" Антона Яценко появились "болельщики" в Верховной Раде. Во время голосования Яценко за шестерых - ему в сессионном зале кричали "Антон! Антон! Давай, Антон!" - сообщает гражданское движение "Чесно" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что депутаты из других фракций, в частности с "Народного фронта", видели нарушение, но сидели и смеялись.

Нарушение Яценко Конституции Украины (ст. 84) в очередной раз произошло во время голосования за возвращение к рассмотрению проекта Закона о внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (относительно среднесрочного бюджетного планирования) (№8099).

По словам нардепа, он нарушает Конституцию "во благое дело".

Как писал "Обозреватель", Яценко установил новый рекорд в Верховной Раде VIII созыва - занимался "кнопкодавством" три раза в 6 местах.

До этого Яценко уличили в неперсональном голосовании за пятерых коллег, а еще раньше - Яценко сам голосовал за четверых депутатов.