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6 декабря • обновлено в 22:58
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"У нас другой план": Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу

1.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его план по восстановлению контроля над границей на Донбассе несколько отличается от Минских соглашений.

Глава государства выступил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 6 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы говорите, что выборы пройдут только при полном контроле над границей. Но Минские договоренности предусматривают сначала выборы, а потом получение контроля. Как вы собираетесь решать эту диллему?" – спросили у президента.

"Чесно скажу, у нас другой план по поводу границы: как это передается и каким образом Украина контролирует границу", – заверил Зеленский.

Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу

Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу

Скриншот из видео

"Вы хотите изменить в этой части Минские соглашения?" – прозвучало в ответ.

"Я не могу однозначно ответить, потому что кто-то может сорвать встречу в "нормандском формате" просто. Я не готов рисковать возможностью этого важного для Украины саммита", – сказал глава Украины.

"А скажите, люди, которые вооруженные там контролируют население, они будут участвовать в процессе? Предусмотрена амнистия?" – задал вопрос Шустер.

Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу

Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу

Скриншот из видео

"Закон проголосовали несколько лет назад. Если мы увидим возможность, если будут выводить войска мы будем говорить об амнистии", – пообещал Зеленский.

Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу

Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу

Скриншот из видео

Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу

Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу

Скриншот из видео

Зеленский пришел в студию Шустера

Зеленский пришел в студию Шустера

Скриншот из видео

Зеленский пришел в студию Шустера

Зеленский пришел в студию Шустера

Скриншот из видео

Зеленский пришел в студию Шустера

Зеленский пришел в студию Шустера

Скриншот из видео

Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу

Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу

DW

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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