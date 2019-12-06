"У нас другой план": Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его план по восстановлению контроля над границей на Донбассе несколько отличается от Минских соглашений.

Глава государства выступил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 6 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вы говорите, что выборы пройдут только при полном контроле над границей. Но Минские договоренности предусматривают сначала выборы, а потом получение контроля. Как вы собираетесь решать эту диллему?" – спросили у президента.

"Чесно скажу, у нас другой план по поводу границы: как это передается и каким образом Украина контролирует границу", – заверил Зеленский.

Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу Скриншот из видео

"Вы хотите изменить в этой части Минские соглашения?" – прозвучало в ответ.

"Я не могу однозначно ответить, потому что кто-то может сорвать встречу в "нормандском формате" просто. Я не готов рисковать возможностью этого важного для Украины саммита", – сказал глава Украины.

"А скажите, люди, которые вооруженные там контролируют население, они будут участвовать в процессе? Предусмотрена амнистия?" – задал вопрос Шустер.

Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу Скриншот из видео

"Закон проголосовали несколько лет назад. Если мы увидим возможность, если будут выводить войска – мы будем говорить об амнистии", – пообещал Зеленский.

Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу Скриншот из видео

Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу Скриншот из видео

Зеленский пришел в студию Шустера Скриншот из видео

Зеленский пришел в студию Шустера Скриншот из видео

Зеленский пришел в студию Шустера Скриншот из видео

Зеленский раскрыл нюансы переговоров по Донбассу DW

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский заявил, что не хочет на саммите быть "блюдом для боссов" и готов потерпеть для Украины.

Президент подтвердил личную встречу с главой России Владимиром Путиным в рамках саммита.

Зеленский рассказал о главных ожиданиях от "нормандии".

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