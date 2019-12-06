"Договориться будет сложно": Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет возможным только тогда, когда Украина будет полностью контролировать границу с Россией.

Об этом украинский лидер сказал в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 9 декабря. Таким образом он ответил на вопрос ведущего о "красных линиях" на предстоящем саммите в "нормандском формате" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Моя позиция проста: в момент выборов во временно оккупированных Донецке и Луганске Украина должна контролировать нашу, украинскую, границу", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Скрин видео

Шустер озвучил и другие "красные линии", которые начертили лидеры "Европейской солидарности" Петр Порошенко, "Батькивщины" Юлия Тимошенко и "Голоса" Святослав Вакарчук.

"Во-первых, мне очень нравится, что среди этой тройки новых политиков – Петр Порошенко, Юлия Владимировна и Славко Вакарчук – что они не согласны именно с тем, что именно он, Порошенко, подписал", – сказал на это президент.

Скрин видео

Владимир Зеленский и Савик Шустер Скрин видео

"Во-вторых, когда они что-то подписывают друг с другом, то должны понимать, что никто не хочет капитуляции, отдавать наши территории. А из-за чего они собираются в целом? Какие-то детали по поводу того, что выборы не могут проходить, когда там вооруженные люди – да. Мы все это понимаем. Детали с границей очень сложные", – продолжил он.

Зеленский также высказал уверенность в том, что договориться на встрече "будет очень сложно".

"Говорят, что деньги любят тишину. И, что я понял за эти шесть месяцев, политика любит молчание. Если я расскажу все детали, то буду без оружия за столом, за которым другие люди будут вооружены. Поэтому некоторые детали рассказывать не буду", – отметил украинский глава.

Скрин видео

Савик Шустер Скрин видео

Он также высказался о нашумевшей "формуле Штайнмайера", пояснив, что в начале сентября украинская сторона подписала не "формулу", а согласовала ее текст.

Далее "формула" будет имплементирована в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, но только тогда, когда РФ выведет с Украины войска и пройдет процесс разоружения незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО.

"То есть когда будет безопасность, тогда начнутся выборы, и тогда будет имплементирована "формула Штайнмайера", – сказал президент.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было озвучено расписание президента Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите".

Глава России Владимир Путин подтвердил, что планирует провести 9 декабря в Париже отдельную встречу с Зеленским.

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