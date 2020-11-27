Шустер в прямом эфире назвал заявление Кивы о Соросе "бредом"

Между украинским журналистом Савиком Шустером и народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой произошла словесная перепалка в прямом эфире.

Инцидент случился после того, как член ОПЗЖ заговорил о "группе" американского трейдера Джорджа Сороса в Верховной Раде. Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", которая транслировалась на YouTube-канале Shuster online 27 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Обращаясь к заместителю председателя фракции "Голос" Ярославу Железняку, Кива сказал, что тот "не имеет права" говорить о ситуации на Донбассе.

"Вы всего лишь навсего являетесь группой Сороса в украинском парламенте", – почти кричал Кива. Перепалка с Железняком продлилась еще несколько секунд, после чего ведущий ток-шоу остановил нардепа от ОПЗЖ.

"Вы когда нибудь Сороса видели вообще?" – спросил журналист. "Я прошу прощения", – сказал Кива, вероятно, пытаясь перебить Шустера.

"Вы знаете, кто это?" – продолжил ведущий, на что политик ответил: "Конечно".

Савика Шустера вывел из себя комментарий Ильи Кивы Скриншот видео

Кива во время "перепалки" Скриншот видео

"Вы вообще то о нем что-то читали? Вы просто словами кидаетесь, не знаете, о ком. Это чистый бред настоящий. Просто настоящий бред!" – сказал Шустер.

"Это ваша позиция", – отреагировал Кива. "Это не моя позиция, это позиция всех нормальных людей", – сказал на это журналист.

"Ну кто его знает", – ответил народный депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, участникам митинга против так называемого "внешнего управления", который 24 ноября провели представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" возле здания посольства США в Киеве, платили по 120 гривен. В акции участвовал, в частности, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.