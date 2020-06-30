Савик Шустер выступил против законопроекта №2693 "О медиа", предложенного народными депутатами. Журналист считает, что он создан для защиты власти от критики.

Шустер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, народным депутатам и другим чиновникам. Текст своего письма он опубликовал на странице в Facebook.

По его словам, проект закона оскорбляет журналистов.

Публикуем полный текст обращения:

Дорогие друзья! Я боюсь, что законопроект номер 2693 "Про Медіа" создан партией "Слуга народа" не ради народа, которому нужна правда, а ради защиты власти от критики.

Меня унижает, что новое поколение политиков допускает закон, в котором к моей профессии журналиста относятся не как к четвертой власти, формирующей общество, а как к ненужному пятому колесу.

Я надеюсь, что даже если Верховная рада примет этот закон, Президент Украины Владимир Александрович Зеленский его не подпишет.

Обращение Шустера к Зеленскому

Шустер обратился к Зеленскому из-за оскорбляющего журналистов законопроекта

Как писал OBOZREVATEL ранее, журналисты, блогеры и представители средств массовой информации Украины обратились к властям с заявлением против законопроекта №2693 "О медиа", предложенного народными депутатами.

В письме к президенту Владимиру Зеленскому говорится, что проект закона нарушает право на свободу выражения взглядов, гарантированное Конституцией Украины и Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод.