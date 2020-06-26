Шустер: агрессию Путина против Украины поддерживает 30% россиян

Ровно 30% опрошенных россиян поддержали агрессивную политику их президента Владимира Путина по отношению к Украине.

Результаты опроса были озвучены в прямом эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. Ведущий программы отметил, что в нем поучаствовали 1600 россиян старше 18 лет.

В итоге, 30% поддержали политику Путина по отношению к Украине, 31,6% выступили против, а 38,4% не определились. При этом, Шустер отметил, что среди тех, кто не поддержал действия РФ, могут быть люди с разными намерениями.

"Среди них могут быть и сторонники радикальной позиции: они считают, что нужно было Путину идти до конца, может и до Киева. А другие против и Крыма, и Донбасса, и всего остального. Поэтому аналитики сделали выборку по взглядам: 64% – либералы, 32% – идеологически неопределившиеся, и всего лишь 4% – сторонники имперской идеологии", – сообщил Шустер.

30% россиян поддерживают агрессию Путина по отношению к Украине Скриншот из эфира "Свободы слова"

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты опубликовали снимки с беспилотника, на которых видно как Россия перебросила военную технику на территорию Луганской области.