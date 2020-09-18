Шушкевич о решении Лукашенко по границе: идиотизм и бред сивой кобылы

Бывший глава Верховного совета Беларуси (в 1991-1994 годах) Станислав Шушкевич назвал "идиотизмом" и "бредом сивой кобылы" решение Александра Лукашенко о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также ее усилении с Украиной.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 18 сентября он заявил, что никакой угрозы со стороны Запада для Беларуси нет.

"Это заявление (о закрытии границы) назвать приличным словом я вообще не могу. Это бред сивой кобылы. Лукашенко проиграл выборы, народ вышел на площадь, на улицы и начал протестовать… первым его поздравил (президент России Владимир) Путин. Я думаю, он понимал, что это фальсификация, но это было выгодно ему, а виноватым сделали Запад, как было принято в Советском Союзе", – сказал Шушкевич.

Бывший глава Верховного совета добавил, что у него есть контакты и с Польшей, и с Литвой.

"Угрозы с Запада, Польши, Литвы – нет. Никакой угрозы. Это идиотизм какой-то (решение о границе)", – подчеркнул Шушкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, "пятый президент Беларуси" Александр Лукашенко объявил об усилении государственной границы с Украиной, а также о ее закрытии с Литвой и Польшей. Он также обратился к украинскому народу и другим соседям с призывом "остановить своих политиков" и "не дать развязать войну".

В свою очередь Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков жестко ответил на заявление Лукашенко.

При этом в Польше и Литве 18 сентября заявили, что ничего необычного на границе не происходит, а пункты пропуска работают в штатном режиме.

Напомним, что Лукашенко якобы победил на президентских выборах 9 августа. Однако их результаты поставили под сомнение и не признали в Евросоюзе и Украине.