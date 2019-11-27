Шумовые гранаты: Жебривский раскритиковал работу НАБУ и ГБР

От работы НАБУ и ГБР – много шума, но мало последствий. Ведь они "заточены" не на результат, а на выполнение политических заказов.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL выразил лидер партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

"Из-за своей некомпетентной деятельности НАБУ и ГБР потеряли доверие большого числа людей. И это не удивительно. Высока ли вероятность того, что человек, который имеет большое состояние и недвижимость, убежит за границу? Нет. Тогда к чему эти попытки всевозможными способами прижать его? Сейчас я не знаю ни одного громкого уголовного дела в отношении НАБУ, которое закончилось приговором. Во времена моей работы в качестве следователя мы выходили к прессе, когда дело было почти готово к передаче в суд. А то, что мы видим сегодня, больше похоже на "шумовые гранаты", то есть – на политические заказы", – подчеркнул Жебривский.

По его мнению, сейчас обе эти структуры ориентированы на создание как можно большего шума вокруг отдельных дел – но эта бурная деятельность не влечет за собой ни результатов, ни ответственности.

"Главный вопрос, которым должно руководствоваться следствие по имущественным делам – что нам нужно: осудить кого-то или вернуть деньги? А сейчас впечатление такое, будто целью является именно полить кого-то грязью: шума много, а последствий и принятия ответственности нет. Это показатели непрофессионализма и желание угодить действующей власти", – отметил он.

Причины такой ситуации Жебровский видит в том, что и НАБУ, и ГБР используются сегодня преимущественно как инструмент для дискредитации и нейтрализации политических оппонентов.

"Я так понимаю, что господин Сытник потерял поддержку одного из дипломатических учреждений другого государства и ищет себе новую... крышу. Относительно Трубы, то он, судя по всему, уже нашел себе такую крышу, которая позволяет ему оставаться на своем посту. При нормальном законодательстве он должен быть, как минимум, отстранен от исполнения служебных обязанностей, по крайней мере, на время рассмотрения дела. Далее необходимо было бы создать специальную следственную комиссию, о которой я не слышал от парламента ни слова", – заявил Жебривский.

Он напомнил, что еще с советских времен обсуждалась идея создания независимого следственного органа, который бы предотвращал подобный произвол со стороны чиновников – и руководствовался исключительно законодательством, а не "телефонным правом". И в контексте последних скандалов вокруг директора ГБР Романа Трубы именно такой независимый следственный орган должен поставить точку в пребывании запятнанных чиновников на должностях.

"Сейчас скандал с Трубой обсуждают все, кому не лень. Бытует мнение, будто это дело является следствием спора двух спецслужб стран. Кто-то говорит, что такие разговоры в середине ГБР и НАБУ - вполне нормальное общение для следователей. Как бы то ни было, это компетенция специального органа досудебного расследования. Придет ли власть к такому выводу – вопрос сложный. Или даже риторический ", – резюмировал Жебривский.

Новости Жебривский назвал альтернативу земельной реформе

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 ноября в сети были опубликованы аудиозаписи, сделанные в кабинете Романа Трубы. Из них, среди прочего, стало известно, что:

Роман Труба по звонку и СМСкам от генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана дает команды и приостанавливает на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, ПриватБанке и НБУ.

Дела против Порошенко, которые ведет ГБР, управляются из ОП и контролируются лично Богданом.

19 сентября, по словам Трубы, президент дал ему задание о возбуждении дел в отношении конкретных государственных структур и отраслей, тогда он будет работать после 31 декабря.

Директор НАБУ Артем Сытник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.

Проект подозрения бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун Труба, по его словам, возил лично президенту.

Глава компании-производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования по закупкам в армии, чтобы избежать своего попадания в скандал.

Однако несмотря на все это Труба заявил, что уйдет в отставку только через три года.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал