Народный депутат Верховной Рады Украины от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич заявил, что ждет результаты теста на COVID-19, а после резко высказался в адрес главного санитарного врача Виктора Ляшко и даже начал ему угрожать.

В эфире "Право на владу" на "1+1" Шуфрич заявил, что уже завтра, 19 июля, он получит результаты теста на коронавирус. Также он резко обратился к Виктору Ляшко, заявив, что тот провалил тестирование в Украине.

"Виктор, убери свою ухмылку со своего лица! 2,4 миллиарда долларов мы, народные депутаты, проголосовали, и выделили вам для борьбы с COVID-19. Вы с декабря-месяца главный санврач в нашей стране. Так вот, чтобы вы знали, Беларусь протестировала 9% своего населения, Австралия – 7%, Литва – почти 14%, Италия – 8%, Испания – 10%, а Украина – 1%. Мы вам дали все возможности протестировать людей!", – высказался Шуфрич.

Он также заявил, что люди не могут протестироваться при появлении первых симптомов, а их семьи и вовсе должны ждать по две недели. Как пример он привел свою собственную ситуацию, а после принялся угрожать Ляшко "надеть плато на голову".

"И это мне сказали, когда я спросил, что будет, если тест окажется позитивным. Я спросил как мы протестируем мою жену, детей и папу? Сказали через 14 дней. Сволочи вы и нелюди! Вы надеялись на то, что проскочите? Что вы врете? Италия и Испания ослабляют карантин, когда у них заболевших в день в 10 раз меньше, чем на пике. Виктор, вы нам говорили про плато? Так вот, надейся на то, что я пробуду на карантине. Если нет, то я тебе это плато на голову надену!", – вспылил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же эфире Ляшко упрекнули в том, что он пришел в студию без маски, чем показал украинцам негативный пример.