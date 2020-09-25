Штурм выставки картин Порошенко: Антикоррупционный суд обязал открыть дело против следователей ГБР

Адвокат бывшего президента Петра Порошенко просит проверить следователей ГБР и генпрокурора на причастность к злоупотреблению служебным положением

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил жалобу адвоката Александра Никифорова в интересах экс-президента и народного депутата Петра Порошенко и обязал Национальное антикоррупционного бюро внести сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении по ч. 2 ст. 364 УК Украины ( "Злоупотребление служебным положением"). Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на постановление от 18 сентября.

Суть жалобы заключалась в том, что 10 сентября представитель адвокатского объединения "Головань и партнеры" в интересах Порошенко направил по почте сообщение в НАБУ о содеянном уголовное преступление. Соответствующее письмо антикоррупционный орган зареестровав 14 сентября. В сообщении было изложены сведения о возможном совершении должностными лицами Главного следственного управления Государственного бюро расследований злоупотребления служебным положением во время визита в Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" 26 мая 2020 года.

В тот день Петр Порошенко открыл в музее выставку 43 картин, которые он предоставил из собственной коллекции. После того как бывший президент покинул помещение, в музей прибыли сотрудники Государственного бюро расследований, планировали ему вручить повестку.

Около 14:00 сотрудники ГБР предприняли попытку провести осмотр предметов экспозиции. Однако, в связи с отсутствием соответствующего судебного решения, руководитель культурного центра не дал согласия на проведение такого следственного действия.

Вместе с тем, перед зданием музея следователь ГБР в присутствии прессы воскликнул, что "необходимо спасать имущество", сломал входную дверь музея и проник внутрь помещения, где незаконно провел обыск, в ходе которого изъял предметы экспозиции и документы. Во время проведения обыска следователь препятствовал профессиональной деятельности адвоката-представителя собственника имущества и запрещал подачи заявлений на его незаконные действия. Директора музея пригласили присутствовать в конце обыска.

Действиями следователя ГБР было вызвано материальную вреда, поскольку картины является ценным имуществом и нуждаются в охране стоимостью около 14 тыс. грн в месяц.

Адвокат Порошенко добавил, что никакой угрозы для имущества и необходимости его спасения путем проведения обыска без решения суда не было, учитывая, что картины не изымались. Более того, по мнению его клиента, в сговор с Главным следственным управлением ГБР вступила и генеральный прокурор.

Как выяснил Антикоррупционный суд, НАБУ не раскрывали уголовного дела по перечисленным обстоятельствам в заявлении Порошенко. Поэтому следственная судья пришла к выводу, что уполномоченные лица НАБУ не выполнили обязанность, предусмотренное ст. 214 УПК Украины, и обязала их внести сведения в Едрей об уголовном правонарушении на основании уведомления.