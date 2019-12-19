Штрафы за кнопкодавство: "Слуги" приняли законопроект о наказаниях для нардепов

В четверг, 19 декабря, монобольшинство Верховной Рады приняло во втором чтении и в целом законопроект о введении уголовной ответственности за кнопкодавство.

"За" проголосовал 261 народный депутат. Не поддержали документ 2 парламентария.

Так, согласно документу в Уголовном кодексе предусмотрели, что умышленное совершение народным депутатом на пленарном заседании Рады голосования за коллегу (неличное голосование) – наказывается штрафом от 51 до 85 тыс. грн.

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Согласно законопроекту, аппарат ВРУ обеспечит видеофиксацию голосования нардепами во время пленарных заседаний. Кроме того, по новым правилам, если нардеп заметил, что кто-то кнопкодавит, он должен потребовать прекратить голосование.

Глава ВРУ выясняет, присутствует ли народный депутат на заседании. Если депутата нет – спикер сообщает Раде о выявленном факте кнопкодавства и поручает Счетной комиссии изъять карточку отсутствующего нардепа. Голосование, во время которого выявили факт кнопкодавства, будут проводить повторно.

Кроме того, законопроект дал право аккредитованным в парламенте журналистам сообщить о факте обнаружения кнопкодавства аппарата ВРУ, добавив видео или фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" поймали на новом способе кнопкодавства.

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