Штрафы и тюрьма за нарушение карантина в Украине: Зеленский поставил точку

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о введении штрафов до 170 тысяч гривен за нарушение правил карантина. А также лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей.

Об этом говорится в данных на странице законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" на сайте ВРУ. Отмечается, что его глава государства подписал 18 марта.

В частности, за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями вводится админштраф в размере 1-2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан – 17-34 тыс. гривен, а для должностных лиц – 2-10 тыс. необлагаемых минимумов, то есть от 34 до 170 тыс. гривен.

Зеленский подписал закон о коронавирусе

Кроме этого, в случаи необнародования или нарушения порядка обнародования информации о закупках должностными лицами в соответствии с требованиями закона, направленными на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19, будут наказывать штрафом в размере 700-1000 необлагаемых минимумов – 11,9-17 тыс. гривен. Эти же действия, совершенные повторно в течение года, – 1-1,5 тыс. необлагаемых минимумов, что составляет 17-25,5 тыс. гривен.

Отметим, что Закон также усиливает уголовную ответственность за нарушение норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний.

Карточка законопроекта №3219 w1.c1.rada.gov.ua

Так, штраф увеличивается с 100 до 1-3 тыс. необлагаемых минимумов, то есть с 1,7 тыс. гривен до 17-51 тыс. гривен.

Наказание за подобное правонарушение, повлекших гибель людей или иные тяжкие последствия, сохраняется в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Подчеркнем, что Закон вступает в силу со дня опубликования и будет действовать в течение 3 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-служба Национальной полиции опровергла информацию о том, что родителей якобы будут штрафовать, если их детей заметят на улице, а также утверждение об уголовной ответственности на срок от 2 до 5 лет.

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