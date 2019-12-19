Штрафы и лишение свободы: Рада разрешила наказывать за незаконную добычу и покупку янтаря

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада 279 голосами приняла законопроект о добыче янтаря в Украине.

В соответствии с ним, Уголовный Кодекс дополняется статьей 240, согласно которой, незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов, а именно от 5,1 тыс. до 17 тыс. гривен.

Также статья подразумевает ограничение свободы на срок от 2 до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Добыча янтаря в Украине Аргумент

При совершении тех же действий повторно или в особо крупных размерах лишение свободы увеличивается до 4-7 лет с конфискацией имущества. При этом, если действие совершено должностным лицом, срок составляет 5-8 лет конфискацией.

Соответствующий закон вводит также возможность забронировать земельный участок для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса, а также разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в Конституцию о децентрализации и 13 декабря внес проект закона №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" в Верховную Раду.

16 декабря на сайте парламента опубликовали текст этого законопроекта. В нем предлагается изменить статьи Конституции 118-120, 132, 133, 140-144.

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