Штраф Зеленского за кофе передали в Верховный суд: что не так

Политика 10:56, 19.06.2020 Обновлено: 11:21, 19.06.2020

Рассмотрение дела о штрафе президенту Владимиру Зеленскому за нарушение карантина во время посещения Хмельницкого передали в Верховный суд Украины.

Такое решение принял судья Хмельницкого горрайонного суда. Он обратился в Верховный суд для толкования, может ли президент быть привлечен к административной ответственности, ведь согласно Конституции обладает неприкосновенностью.

Зеленскому грозит взыскание на сумму от 34 до 170 тысяч гривен за то, что он выпил кофе в помещении ресторана, когда это было запрещено карантинными ограниченями.

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