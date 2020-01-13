Штраф за кнопкодавство: Зеленский одобрил изменения в Уголовный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский 13 января подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами, принятый Верховной Радой 19 декабря 2019 года.

Закон, который вводит уголовную ответственность для нардепов-кнопкодавов, вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Об этом сообщает официальный веб-портал главы государства.

Отмечается, что документ имеет целью обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования.

Зеленский подписал закон о штрафах для кнопкодавов

"Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады Украины по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВРУ", – говорится в сообщении.

Теперь за умышленное голосование за другого нардепа на пленарном заседании Рады парламентарию грозит уголовная ответственность. В частности, такое деяние будет наказываться штрафом от 3-х до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается штрафовать нардепов-кнопкодавов.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2148 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

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