Штепу исключили из партии и лишат мандата

Политсовет "Партии мира и развития" принял окончательное решение об исключении экс-мера Славянска, а ныне депутата горсовета Нели Штепы из своего состава.

Это подтвердила глава организации "Партии мира и развития" в Донецкой области Ирина Ольховая, пишут "Новости Донбасса". Кроме того, стало известно, что Штепу лишат депутатского мандата, однако чтобы сделать это законно, необходимо подождать год.

"В Избирательном кодексе появилось такое понятие, как императивный мандат. По закону, Нелю Игоревну возможно будет отстранить от выполнения обязанностей депутата Славянского городского совета через год", – объяснила Ольховая.

Отметим, что причиной исключения Штепы из партии стал политический скандал, который разгорелся между первым и вторым туром местных выборов. Так, скандальная экс-мер в качестве претендента на кресло главы Славянска поддержала представителя ОПЗЖ Павла Придворова. Однако ее политсила была сторонником кандидата от "Оппозиционного блока" Вадима Ляха, который и выиграл выборы второй раз подряд.

Бывшего мэра Славянска задержали в июле 2014 года. Ее обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей. Кроме того, Штепе инкриминировали создание террористической группы или организации.

Еще одно подозрение сепаратистки касается возможной причастности к убийству офицера Службы безопасности Украины Геннадия Беличенко в рамках сотрудничества с экс-главарем террористов "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым).

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