Штепа "ворвалась" во второй тур выборов в Славянске – экзитпол
Городской голова Славянска Донецкой области Вадим Лях набрал 34,8% голосов на местных выборах-2020.
Во втором туре, скорее всего, в борьбе за кресло мэра он столкнется с Нелей Штепой, которая набрала 23,1%. Данные экзитпола опубликовало аналитическое бюро "Система".
Результаты остальных кандидатов:
Павел Придворов – 20,7%
Ольга Алтунина – 17,6%
Андрей Секлецов – 2,6%
Евгений Недосека – 1,2%.
Также согласно данным экзитпола, в Славянский городской совет проходят шесть партий:
Оппозиционная платформа "За жизнь" – 25,2%
"Партия мира и развития" – 22,7%
"Оппозиционный блок" – 18,4%
"Слуга Народа" – 17,1%
"Наш Край" – 7,2%
Европейская солидарность – 5,8%
В рамках экзитпола были опрошены 2053 избирателей Славянска, статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Как сообщал OBOZREVATEL:
стало известно, что Нелю Штепу зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска. На выборы она идет от "Партии мира и развития".
О намерении баллотироваться она заявила еще в январе 2020 года, а в августе в Славянске появились агитационные билборды с ней, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.
Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвинили в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
Свою вину она не признала, пояснив, что призывала российского президента Владимира Путина ввести войска под угрозами террористов, а интервью российским СМИ давала "под дулом автомата".
Судебные заседания по ее делу регулярно переносятся, в начале июля одно из них не состоялось из-за неявки свидетелей.
Также против Штепы ведется еще одно расследование – ее подозревают в причастности к убийству офицера Службы безопасности Украины Геннадия Беличенко в апреле 2014 года.