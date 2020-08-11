Штепа снова собралась в мэры Словянска: в сети негодуют

В Славянске появились агитационные билборды с бывшим городским головой этого населенного пункта Нелей Штепой, что вызвало живой обсуждение в сети.

Снимок борда с изображением Штепы и словами "За мир и развитие" опубликовал в Facebook активист Вадим Поздняков. Он предположил, что это связано с предстоящими местными выборами.

"Похоже, что новым главой Славянская будет Неля Штепа. Человек, который с хлебом-солью встречал гиркинцев, – сделает это еще раз, при необходимости", – написал Поздняков.

По его мнению, отсутствие пожизненного срока для Штепы является показателем "никакой работы прокуратуры и ужасной судебной системы".

В комментариях пользователи очень негативно оценили возможность участия экс-мэра в выборах.

В Славянске заметили билборды с изображением Нели Штепы (Facebook Вадима Позднякова)

Пользователи в комментариях негативно отнеслись к возможному участию Штепы в выборах (Facebook Вадима Позднякова)

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозная сепаратистка Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы, собралась баллотироваться в мэры Славянска. Об этом она заявила в эфире одного из телеканалов.