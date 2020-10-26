Штепа может не пройти во второй тур выборов в Славянске

Бывшая глава города Славянск Неля Штепа, которая баллотировалась на местных выборах 25 октября, может не пройти во второй тур, как ранее показывали данные экзитпола.

Кандидат на пост мэра Славянска от "Слуги народа" Ольга Алтунина привела в Facebook данные параллельного подсчета голосов. Согласно им, Штепа занимает третье место.

Она получила 16,48% голосов избирателей. Штепу опередил кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов с 30,61% и действующий мэр Вадим Лях с 30,02%.

Сама Алтунина занимает четвертую позицию с 14,14% голосов.

Параллельный подсчет голосов Facebook Ольги Алтуниной

Как писал OBOZREVATEL, городской голова Славянска Донецкой области Вадим Лях набрал 34,8% голосов на местных выборах-2020. Во втором туре, скорее всего, в борьбе за кресло мэра он столкнется с Нелей Штепой, которая набрала 23,1%. Данные экзитпола опубликовало аналитическое бюро "Система".