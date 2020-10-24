Шоумены, актеры и спортсмены, которые стали мэрами и президентами

В Украине 25 октября назначены местные выборы, во время которых граждане будут выбирать мэров, депутатов, представителей в своих городах, ОТО, поселках. Список кандидатов огромный – более 280 тысяч украинцев, среди которых снова есть шоумены, артисты, спортсмены, что, казалось бы, в нашей стране уже превратилось в своеобразный тренд.

На самом же деле, не Украиной единственной – и во многих других государствах подобная практика давно стала повседневной реальностью. Актеры шли со сцены, а игроки покидали спорт и пробовали себя в управлении на местном или государственном уровнях, в результате некоторые становились довольно успешными в этом. OBOZREVATEL рассказывает о случаях, когда серьезные должности президентов, мэров и губернаторов оказывались в руках знаменитостей, от которых этого не ожидали.

Президент Украины Владимир Зеленский – бывший комик и шоумен

Владимир Зеленский

Как известно, до избрания президентом Владимир Зеленский прославился своими комедийными ролями. Долгое время комик возглавлял команду КВН, а затем основал собственную художественную студию "Квартал 95".

Помимо участия во множестве юмористических проектов, Зеленский снимался в кино, продюсировал и писал сценарии для шоу. На счету у экс-комика более десяти полнометражных фильмов, а также более 30 телевизионных наград. В свое время он побеждал в конкурсе "Танцы со звездами", признавался самым красивым украинцем по версии журнала Viva, не раз выигрывал отраслевую премию "Телетриумф".

Увлечение политикой пришло к нему после событий 2014 года: Зеленский поддерживал Евромайдан, выступал перед военнослужащими и жертвовал средства добровольческим батальонам.

Боксер Виталий Кличко стал мэром Киева

Виталий Кличко

Один из самых известных спортсменов и не только Украины "переквалифицировался" в политика. Виталий Кличко вместе с братом Владимиром – профессиональные боксеры, выступавшие в тяжелой весовой категории. Виталий же – рекордсмен по количеству наград: чемпион мира, чемпион Европы, чемпион мира по кикбоксингу, член международного зала боксерской славы и пр.

После завершения спортивной карьеры Кличко-старший стал депутатом Киевского городского совета, а в 2014-м – мэром Киева и до сих пор занимает эту должность.

Экс-футболист Джордж Веа – 25-й президент Либерии

Джордж Веа

Либериец Джордж Веа был техником в коммуникационной кампании и профессионально занимался футболом. К 1995 году ФИФА признала его игроком года. На тот момент он стал был лучшим африканским футболистом и единственным обладателем "Золотого мяча" из Африки (остается таким и сейчас). После завершения карьеры Веа даже основал собственный футбольный клуб.

Первое участие бывшего спортсмена в президентских выборах в Либерии в 2005-м оказалось не очень удачным: он уступил 67-летней Элен Серлиф, которая стала первой женщиной-президентом в истории Африки. В 2017 году Джордж Веа снова баллотировался и убедительно победил во втором туре, став 25-м президентом своей страны.

Актер и радиоведущий Рональд Рейган – 40-й президент США (1981-1989 гг.), 33-й губернатор штата Калифорня (1967-1975 гг.)

Рональд Рейган

Одна из значимых фигур в американской политике – Рональд Рейган, который также снимался в фильмах и работал на радио. Первый контракт с кинокомпанией Warner Bros он подписал в 1937-м, когда ему было 27 лет. На актерском счету Рейгана более 50 художественных картин, среди которых "Дорога на Санта-Фе" и драма "Кингс Роу", которая, кстати, была номинирована на "Оскар".

Сперва Рейган занимал пост губернатора Калифорнии, хотя всего и один срок. Все его политические компании были вызовом действующим президентам: в 1976 году он боролся за президентский пост с Джеральдом Фордом, а в 1980-м с Джимми Картером. Выиграть получилось со второго раза и в 1981 году политик был избран 40-м президентом США. Позже он переизбрался и на второй срок.

Как лидер США Рейган успел повлиять на множество процессов: он застал начало и завершение холодной войны, разработал закон об иммиграционном контроле, объявлял войну наркотикам и СПИДу, курировал бомбардировки Ливии, и это – лишь малая часть событий, к которым имел отношение покойный глава Соединенных Штатов.

Бодибилдер, киноактер и продюсер стал 38-м губернатором штата Калифорния (США)

Арнольд Шварценеггер

Кроме своих ролей в кино, Арнольд Шварценеггер также прославился как культурист. На актерском счету у "Железного Арни" более 30 полнометражных картин, среди них: "Терминатор", "Красная жара", "Правдивая ложь" и множество других.

После завоевания титула "Мистер Олимпия" Шварценеггер взял курс на новую вершину: поддержав Джона Маккейна на президентских выборах 2008 года, он окончательно утвердил свое место в кругу политических элит. Огромным преимуществом в его карьере стал брак с Марией Шрайвер – племянницей 35-го президента США Джона Кеннеди. На пост губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера выбрали в 2003 году, позже он дважды переизбирался и занимал эту должность до 2011 года.

В 2017-м экс-губернатор заявил о своем намерении вернуться на политическую арену и планировал избираться в сенат. К сожалению, планы "Железного Арни" пошли на задний план после избрания Трампа. Сейчас актер-политик часто выступает на телевидении, критикуя политические реформы, которые проводятся в стране.

Шоумен Дональд Трамп – 45-й и действующий президент США

Дональд Трамп

Нынешний лидер США Дональд Трамп – яркий пример шоумена, который интегрировался в политику. Он продюсировал конкурсы "Мисс США" и "Мисс Вселенная", был ведущим реалити-шоу, занимался бизнесом. Кроме этого, на счету у Трампа много фильмов и сериалов, где он играл самого себя: "Один дома 2", "Секс в большом городе", "Принц с Беверли-Хиллз", "Маленькие негодяи", "Образцовый самец" и это далеко не весь список.

Все эти занятия не мешали Трампу интересоваться политикой, скорее наоборот – в 2016 году он взял новую вершину и переехал в Белый дом на правах президента, кем и является по сей день.

Писатель Вацлав Гавел был десятым и последним президентом Чехословакии, а также первым президентом Чехии (1993-2003 гг.)

Вацлав Гавел

Вацлав Гавел прославился как писатель и драматург, он выступал в качестве критика и был чрезвычайно популярен в литературных кругах. Долгое время до погружения в политическую плоскость занимался постановкой спектаклей и руководил литературным журналом. Именно в качестве журналиста Гавел начал активную диссидентскую антикоммунистическую деятельность, за что дважды был приговорен к тюремному заключению.

Во времена Бархатной революции в Чехословакии, популярность Гавела начала резко расти, он стал одним из инициаторов создания "Гражданского форума", который позже превратится в главную оппозиционную силу, способствующую укреплению антикоммунистических идей. 29 декабря 1989 года Гавел стал первым некоммунистическим президентом Чехословакии за последние 40 лет, его победа на выборах прекратила череду забастовок и демонстраций и направила страну на вектор стабильного развития.

В 1990 году был избран на второй президентский срок, который был прерван распадом Чехословакии. Уже в 1993 году Гавел стал первым президентом независимой Чехии. Политик и драматург скончался в 2011 году от воспаления дыхательных путей, после его смерти в стране был объявлен трехдневный траур.

Актер одного фильма в детстве Лех Качиньский – президент Польши (2005-2010 гг.)

Лех Качиньский

В детском возрасте Лех Качиньский со своим братом Ярославом снялся в польском фильме-сказке "О тех двоих, которые украли луну". Однако на этом актерская карьера и закончилась.

В 2001 году братья уже основали партию "Право и справедливость", от которой Лех дважды баллотировался на пост президента. Второй раз оказался более успешным и в 2005 году он стал президентом Польши.

Качиньский погиб в авиакатастрофе под Смоленском (Россия) во время своего визита для чествования памяти польских офицеров-жертв расстрелов НКВД в Катыни. Заходя на посадку, самолет столкнулся с деревьями и унес жизни 96 человек, среди которых был президент, его супруга, члены делегации – политические, религиозные и военные деятели Польши, а также весь экипаж. Тогда вся Польша оплакивала их гибель. А в июле 2020-го польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Леха Качиньского сообщила о новых деталях по делу – эксперты подтвердили русский след взрыва самолета.

Актер Джесси Вентура стал 38-м губернатором Миннесоты (США)

Джесси Вентура

Американец Джеймс Джордж Янош прославился в качестве актера и ведущего телешоу, но больше он известен как профессиональный рестлер под псевдонимом Джесси "Тело" Вентура. Еще одним из этапов его карьеры была работа телохранителем у музыкальной группы "The Rolling Stones". В 2004 году он был введен в Зал славы WWE.

После ухода из реслинга Вентура стал губернатором Минессоты и занимал эту должность с 1999 по 2003 год. В конце 2015-го Джесси Вентура заявил о своем желании баллотироваться на пост президента США, но уже через год отказался от этой идеи, поддержав либертерианца Гэри Джонсона.

Комик Джимми Моралес – президент Гватемалы (с января 2016 года по январь 2020-го)

Джимми Моралес

Еще один комик в списке – гватемалец Джеймс Моралес (в 2011 сменил имя на Джимми) начинал как юморист на ТВ. Получив высшее образование в сфере администрирования, он решил вместе с братом с головой окунуться в киноиндустрию. В течение 15 лет Моралесы вели комедийное шоу "Обычаи", что принесло им огромную славу в масштабах страны.

Джимми то стоял в образе римских патрициев, то арабов, сельчан и даже вампиров. Народу понравилась его способность к подражанию, и к 2011 году он начал пробовать себя на политической арене.

Сначала хотел стать мэром, но эта попытка провалилась, позже Моралес присоединился к ультраправой партии "Национальный фронт конвергенции". Со временем он дослужился до генерального секретаря, а в 2015 году баллотировался на пост главы государства Гватемалы – и победил, пробыв на посту до января 2020-го. Став президентом, 60% своей зарплаты отдал на благотворительность, при этом, по состоянию на 2017 год, Моралес являлся самым высокооплачиваемым из латиноамериканских президентов: его оклад составлял 19 300 долларов в месяц.

Киноактер Джозеф Эстрада –13-й президент Филиппин (1998-2001 гг.), мэр столицы страны Манилы с 2013-го по 2019-й

Джозеф Эстрада

Филиппинский киноактер Джозеф Эстрада был чрезвычайно популярен на родине. Он снялся в более чем ста фильмах, стал пятикратным лауреатом филиппинской премии "За лучшую мужскую роль" и еще пять раз выигрывал премию за "Лучший фильм".

К сожалению, такая бешеная популярность не помогла удержаться на должности. Несмотря на то, что в Эстрады получилось стать президентом в 1998 году, за год до конца срока, в 2000-м, его обвиняли во взяточничестве, злоупотреблении и растратах, что заставило лидера Филиппин подать в отставку. Эстраду даже приговорили к пожизненному заключению, но позже все-таки оправдали.

Казалось бы, такой непоправимый урон имиджу должен был похоронить полученный рейтинг, но Эстрада не сдался. В частности, после судов он снова вернулся в политику. В 2013 году был избран мэром столицы страны – Манилы, затем переизбрался на второй срок и не оставлял эту должность до 2019 года.

Юморист-пародист, актер Михаил Евдокимов – четвертый губернатор Алтайского края РФ (2004-2005 гг.)

Михаил Евдокимов

У знаменитого российского пародиста, актера, певца и телеведущего Михаила Евдокимова политические амбиции появились еще в 1995-м. Пользуясь своим образом "мужик из народа", он провел предвыборную компанию под лозунгом "Шутки в сторону".

В 2004 году был избран четвертым губернатором Алтайского края РФ, но уже в 2005-м краевой совет выразил ему недоверие. Чиновник предложил всем своим заместителям и главам комитета уйти в отставку, но сам покинуть пост не успел. 7 августа 2005 Михаил Евдокимов погиб в результате автомобильной аварии на трассе Бийск – Барнаул.

Бывший актер и комик Марьян Шарец стал премьер-министром Словении

Марьян Шарец

Прежде чем стать политиком, словак Марьян Шарец был актером и телеведущим. Начал свою карьеру с работы журналистом на словенском ТВ, участвовал в различных ток-шоу и пародировал известных политиков. Но шутки закончились, когда он всерьез взялся за свой политический имидж.

Сначала Шарец стал мэром города Камник в 2014 году, а после сам создал партию и в 2018-м занял пост премьер-министра Словении. Правда, к началу 2020 года подал в отставку, заявил, что его правительство в меньшинстве не в состоянии продвигать важные законы, и объяснил: "С этой коалицией, этой ситуацией в парламенте я не могу оправдать ожидания людей. Я мог бы их выполнить после досрочных выборов".

Актер Джастин Трюдо стал премьером Канады

Джастин Трюдо

Мало кто знает, что премьер-министр Канады пробовал себя в роли инструктора по сноуборду, актера и радиоведущего. В портфолио Трюдо всего одна роль в телесериале "Великая война", но даже она привлекает внимание – там он сыграл майора, участвовавшего в Первой мировой.

С 2015 года Трюдо занимает пост канадского премьера, будучи первым государственным лицом этой страны.

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