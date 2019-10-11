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11 октября • обновлено в 17:12
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Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак
Политик и общественный деятель Все статьи автора

Шоу закончилось: ждем результатов работы президента

2.6т

ПАРУ СЛОВ ЗА ЗЕ-МАРАФОН.

По форме - супер!

Неожиданно, креативно, нестандартно и по-домашнему. Это ещё раз доказывает, что команда 95 квартала умеет удивлять. Можно не сомневаться, что о вчерашнем пресс-марафоне Президента Украны упоминают сегодня во многих мировых изданиях. Да и сам Зеленский во многом удивил. Это первое его такое масштабное общение с журналистами без посредников и домашних заготовок. Он был искренен, эмоционален и не боялся показаться некомпетентным. А это, безусловно, вызывает симпатии. Да и физическую и психологическую форму продемонстрировал прекрасную. 14 часов беспрерывного общения с сотнями журналистов в сложной обстановке и достаточно специфической атмосфере,- далеко не каждый смог бы выдержать этот формат. В общем, все увидели пока ещё не забронзовевшего Президента, а живого человека.

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Теперь по содержанию.

Зеленский быстро учится и быстро вникает в работу Президента. До глубины понимания многих вопросов ещё далеко, но он старался отвечать на все вопросы, исходя из своего интуитивного видения развития ситуации. Он реально хочет принести в Украину мир, и это видно невооруженным глазом. Ответ на вопрос, а если у него план Б на случай провала Нормандского Формата, остался за кадром.

Многие темы так же остались не раскрыты, но это скорее недостаток журналистов. Они оказались менее подготовленными к такому формату, нежели сам Зеленский.

Много вопросов было примитивных, простых, ни о чем. Много было общих вопросов, без фундаментальных знаний предмета. Слишком мало ставилось вопросов по сути. По развитию экономики, таможне, кадровой политики, энергетической безопасности, коррупции, непрофессионализме кадров, монетарной политики, социальных стандартов и т д., хотя возможность была у каждого. Никто никого не ограничивал. Вчера была продемонстрирована настоящая открытость и реальная свобода слова. Однако, журналистское сообщество не воспользовалось своим шансом в полной мере.

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В общем, никаких серьёзных и глобальных результатов по итогам этого 14-часового пресс-марафона я не ожидаю. Слишком поверхностно обсуждались многие серьёзные темы и аспекты развития государства во многих направлениях. А вот реакция Президента на вопрос о наездах на телеканалы и ситуацию в Набсовете по телевидению и радиовещанию мне не понравилась. Я не услышал позицию Президента, готового защищать любые СМИ, даже если они ему не нравятся. Нехороший сигнал. Что то личное, видать у Владимира Александровича с владельцами ряда телеканалов. Надеюсь, что эта ситуация как то изменится.

А вот размышления Владимира Зеленского о том, что "Я - Президент, но я ещё и отец, а потому хочу сделать, чтобы в стране хорошо жилось нашим детям" мне очень понравились. Ну, а фраза Президента о том, что "главная функция человечества - это дети", стала на мой взгляд квинтэссенцией всего этого многочасового действа.

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Вывод. Президент впервые продемонстрировал свою готовность напрямую общаться с журналистами в любом, даже самом невообразимом формате.

Журналисты получили возможность задавать любые вопросы Главе государства без цензуры и привычных ограничений и постановок.

Граждане Украины увидели Президента "нормальным парнем", который не стесняется того, что многого ещё не знает, лишь учится быть Президентом и не боится показаться некомпетентным.

Все увидели по настоящему живого человека, а не "портрет", к которому все привыкли за последние 28 лет...

Все, очередное яркое шоу закончилось. Занавес. Наступают рабочие будни и огромные вызовы для страны.

Теперь мы все ждём реальных результатов работы Президента и его команды, о которых Владимир Зеленский сможет отчитаться на следующей пресс-конференции. Наверное, уже в другом формате.

Так что, думаЕМ!

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Автор
Дмитрий Спивак Дмитрий Спивак
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Дмитрия Спивака
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Иванов Иван
Иванов Иван
Еще один зе-лизун блоги строчит ... На что их зе подсаживает ?
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Автор статьи - очень странный, если мягко сказать! Как можно ожидать от сапожника удаление аппендицита???? Будет продолжаться только шоу, другого Зеленский и К просто НЕ УМЕЮТ!!!!
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Гавриш Лариса, я сегодня в фейсбуке цитировал голохвастого- хлавное хворма-хвасон, а мой друг Анатолий Матвейчук написал классные стихи про вчера ПРИТЧА ПРО ДИВО У ФУДМАРКЕТІ Там, де рікою пепсі й пиво, Там, де поїсти може всяк, Кричав народ: - Яви нам диво, Ти ж наш Месія, а чи як?! Ти всіх нас маєш врятувати, І обігріти і спасти, А перш за все - нагодувати, Бо саме тут зібрав нас Ти! І от - без зайвих забобонів, Внесли до зали п"ять хлібів, Посеред камер, мікрофонів, У світлі білих ліхтарів. І розпочавсь біблейський ранок, Якого ще не бачив світ, І нетаємний цей сніданок Так плавно переріс в обід. Він мовив слово заповітне, Святі ламаючи хліби, І годував країну рідну З очима повними журби. Яка жертовність і офіра, І самозреченість яка! Він, бив рекорди по ефіру, Не прикусивши язика, Він вправно говорив на мові І по англійськи вишивав Він присягався нам в любові, І гнівався, і жартував. О, він втомився до нестями, Але, знесилений украй - Нагодував п"ятьма хлібами На правду зголоднілий край. І, догоджаючи народу - Хотіли дива - ось воно: Усю - пролиту щедро воду, Перетворив він на вино... Що далі - не скажу нікому, Бо закінчилися слова... І у Фудмаркеті простому, Святі трапляються дива!
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Гавриш Лариса, по крайней мере шоу хоть интересным было, без заученого сценария и официоза на фоне подобного кладбища-мавзолея у пуйлушки
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