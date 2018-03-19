"Шокирует все общество": в Раде покажут громкое видео о Савченко

Верховная Рада в четверг, 22 марта, рассмотрит представления на снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

"В среду будет рассматриваться вопрос в Комитете. Генпрокурор будет в четверг", - заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, сообщила пресс-служба Блока Петра Порошенко.

Луценко анонсировала демонстрацию на заседании Рады видео о Савченко.

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"Фракция БПП будет голосовать за все три позиции - снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует все общество", - отметила Луценко.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки госпереворота в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

15 марта Савченко пришла на допрос в СБУ.

В этот же день Верховная Рада проголосовала за ее исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.

Генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко. Луценко заявил, что у ГПУ есть неоспоримые доказательства того, что Савченко лично "планировала, вербовала и давала указания" для совершения теракта в сессионном зале парламента.