Украина получит сильного премьера: Портников спрогнозировал отставку Шмыгаля

В Украине в ближайшее время могут сформировать новое правительство, поскольку действующее под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля будет демонстрировать снижение рейтингов президента Владимира Зеленского.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил украинский публицист и журналист Виталий Портников. Он также описал два сценария, как это буде происходить (полный текст интервью читайте здесь).

"Новое украинское правительство демонстрирует снижение рейтинга Зеленского, экономика будет ухудшаться и очевидно, что будет третье правительство. Его сформируют в ближайшие месяцы. Есть два сценария. Первый – во главе третьего правительства Зеленского будет уже не техническое лицо Гончарука (Алексей Гончарук, предыдущий глава правительства. – Ред) или Шмыгаля, а достаточно сильный премьер из политически-олигархического лагеря. Он замкнет на себя всю вертикаль власти, начнет восстанавливать страну в условиях экономического кризиса и социального хаоса", – отметил Портников.

Алексей Гончарук и Денис Шмыгаль

Сам президент при этом "станет номинальной фигурой" и даже "может быть полностью лишен каких-либо реальных рычагов власти, считает он.

По словам Портникова, единственным желанием Зеленского в таком случае будет досидеть время в президентском офисе, надеясь, что премьер спасет от разочарования большинство его сторонников.

"Есть еще один вариант, более вероятный. С углублением социального и политического кризиса будет отправлено в отставку действующего спикера ВР, на его место выберут нового руководителя, который после отставки президента, станет на время исполняющим обязанности главы государства. Он подготовит оформления нового правительства национального спасения или кризисного правительства и подготовит ситуацию в досрочных президентских и парламентских выборов. Они станут для Украины первым шагом для выхода из этой тяжелой политического и экономического кризиса, в которую мы погружаемся. Но новый спикер может происходить из новой коалиции партии "Слуга Народу" и ОПЗЖ. И вместо стабилизации ситуации это может привести к ее обострению", – заверил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку, а лидер Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктор Медведчук имеет все шансы стать новым спикером ВР или даже и.о. главы государства.

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