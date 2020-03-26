Шмыгаль жестко отреагировал на VIP-хотелки нардепов в больницах для COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль жестко отреагировал на прихоти народных депутатов, которые заявили о желании лечиться в отдельных VIP-палатах в медучреждениях, где принимают больных коронавирусом.

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По его словам, правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников. Об этом премьер написал в своем Telegram-канале.

"Учитывая это, обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались", – отметил он.

Денис Шмыгаль

Кроме этого, премьер-министр заявил, что его позиция неизменна и никаких VIP-палат для чиновников в медучреждениях, где, в частности, лечат больных COVID-19, быть не может.

"Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы", – подытожил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские депутаты, которые лечатся в столичных медучреждениях, где принимают больных коронавирусом, потребовали для себя особых VIP-условий. Об этом, рассказывая о возмущении работников больниц, заявил адвокат Александр Боришкевич.

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