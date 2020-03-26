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26 марта • обновлено в 14:58
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Шмыгаль жестко отреагировал на VIP-хотелки нардепов в больницах для COVID-19

12.1т
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль жестко отреагировал на прихоти народных депутатов, которые заявили о желании лечиться в отдельных VIP-палатах в медучреждениях, где принимают больных коронавирусом.

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По его словам, правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников. Об этом премьер написал в своем Telegram-канале.

"Учитывая это, обращаюсь к представителям местной власти, в ведении которых находятся коммунальные медицинские учреждения. Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались", – отметил он.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Кроме этого, премьер-министр заявил, что его позиция неизменна и никаких VIP-палат для чиновников в медучреждениях, где, в частности, лечат больных COVID-19, быть не может.

"Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы", – подытожил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские депутаты, которые лечатся в столичных медучреждениях, где принимают больных коронавирусом, потребовали для себя особых VIP-условий. Об этом, рассказывая о возмущении работников больниц, заявил адвокат Александр Боришкевич.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины депутат медицина
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
А як там Феофанія?!(((
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Ну прямо как на яву вижу - лежат рядышком роботяга и олигарх. 95 квартал от такого юмора просто отдыхает.
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bregovich mark
bregovich mark
А что,нельзя организовать одну больницу для зеков на территории одной из тюрем! Ган до ны зе ле ные!
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
bregovich mark, пропоную на базі Феофанії обладнати лікарню для ВІПов і ЗЕКів, тим паче, що це майже одне і теж саме!(((
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Cachko Elena
Cachko Elena
bregovich mark, значит нельзя
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