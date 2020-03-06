АПДЕЙТ: премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг свои собственные слова, сказанные им в телеэфире, о необходимости подачи воды в Крым, якобы его не услышали: "Ми хочемо допомагати цим людям. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду, яка піде на військові бази, неможливо. Ця теза загубилася у галасі студії. Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупаціі півострова та повернення його до складу України".
Напомним, 12 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о возможности подачи воды в оккупированный Крым, это вызвало большой резонанс и критику. Сейчас премьер-министр снова поднял эту тему.
Меня лично беспокоит тот факт, что представители власти обратились в различные проектные организации Киева с предложением сделать проект подачи воды в Крым, ряд организаций уже успели отказаться.
Если президент, правительство и Верховная Рада, немедленно не опровергнут позорное заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о намерении подать воду в оккупированный Крым, а СБУ не откроет уголовное дело против предателя, значит, украинская власть допускает сдачу Российской федерации украинских государственных интересов. А это государственная измена, потому что предатель не имеет права быть главой исполнительной власти в Украине.
Шмыгаль наплевал на память и авторитет сотен тысяч патриотов, которые покинули Крым, которых убили в Крыму, которые ради освобождения Крыма и Донбасса пошли на войну и сложили свои головы, потеряли здоровье, сражались за Родину. Если на это заявление не отреагирует СБУ - значит, бороться за интересы Украины надо непосредственно народу, своими руками.
Интересно только одно - кто еще в правительстве, парламенте, Офисе президента готовы быть соучастниками позорной сдачи интересов своей страны? Завтра посмотрим на реакцию, просто чтобы пересчитать.
Я убежден, что если найдутся те, кто посмеет включить воду в Крым, то при этой власти или при следующей всем этим предателям придется пойти под суд. И это произойдет гораздо быстрей, чем думает Шмыгаль.
И если вопреки воле тех, кто сражается за свободу, воду попытаются включить - на протест против предателей выйду и я, и многие другие украинцы.
И вода в Крым, и прекращение огня на фронте - все это возможно только после того, как Украина получит гарантии и вернется на свои земли. Путин хочет для Украины приднестровский или грузинский вариант - когда под видом прекращения огня страна признает свою капитуляцию и устанавливает де-факто отношения с агрессором в тех вопросах, которые важны агрессору для закрепления на оккупированных территориях. Проходят годы, и вскоре оккупация де-факто начинает признаваться де-юре. После включения воды в Крым ни о каком возвращении Крыма в состав Украины говорить не приходится - это фактически признание капитуляции в данном вопросе.
В начале февраля по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля в крупнейшие украинские проектные организации, которые занимаются инжинирингом в сфере водных ресурсов, обратились представители украинской власти с запросом о подготовке проекта возобновления поставок воды в оккупированный Крым. Об этом сообщили источники Цензор.Нет.
Важно отметить, что целый ряд компаний уже отказались от реализации этого проекта. Надеюсь, в ближайшее время мы получим разъяснение государства, по чьей именно инициативе ведутся переговоры с проектными компаниями.
Надеюсь, что все представители частного бизнеса и государственные проектные организации понимают - приняв участие в таком проекте, вы навсегда покроете позором свое имя и свои предприятия. Соучастие в предательстве никакие деньги не оправдают.
И еще - я считаю, что все порядочные люди в парламенте обязаны поставить вопрос об отставке премьер-министра и возбуждении против него уголовного дела в СБУ. Человека, который открыто выступает против своей страны, держать на государственной службе под украинским флагом недопустимо.
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