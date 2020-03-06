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6 марта • обновлено в 22:51
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Шмыгаль заявил о предстоящей ликвидации ГАСИ

3.6т
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На следующей неделе правительство Украины проведет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. По его словам, сейчас правительство намерено провести реформу самых коррупционных органов.

"Сегодня мы работаем над ликвидацией наиболее коррупционных органов. В ближайшее время, президент говорил на протяжении двух недель, думаю на следующей неделе мы проведем реформу Государственной архитектурной инспекции", - заявил премьер.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Скриншот из видео

Кроме ГАСИ, Шмыгаль заявил о ликвидации еще нескольких коррупционных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о ликвидации ГАСИ.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Денис Шмыгаль Савик Шустер
Место
Украина
Теги
ГАСИ коррупция
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