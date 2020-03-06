На следующей неделе правительство Украины проведет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. По его словам, сейчас правительство намерено провести реформу самых коррупционных органов.
"Сегодня мы работаем над ликвидацией наиболее коррупционных органов. В ближайшее время, президент говорил на протяжении двух недель, думаю на следующей неделе мы проведем реформу Государственной архитектурной инспекции", - заявил премьер.
Денис Шмыгаль
Скриншот из видео
Кроме ГАСИ, Шмыгаль заявил о ликвидации еще нескольких коррупционных органов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о ликвидации ГАСИ.
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