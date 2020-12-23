Шмыгаль заявил о плане вакцинировать от COVID-19 как можно больше украинцев
В Украине официально утвердили общенациональный план вакцинации против коронавируса. Сейчас идут переговоры с другими странами по вопросу поставок препаратов.
План был утвержден накануне Министерством здравоохранения Украины (Минздравом) совместно с Центром общественного здоровья, его будут обновлять. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 23 декабря.
По его словам, документ должен стать "комплексной методичкой" для реализации основной цели страны – сделать прививки против COVID-19 как можно большему количеству групп населения в течение ближайшего года.
Отмечается, что план учитывает приоритетные группы и этапы вакцинации, а также описывает логистическую составляющую и процессы для организации кампании.
"Кроме уже заложенных 8 млн вакцин, которые мы получим в рамках глобальной инициативы COVAX, правительство и Офис президента активно работает, чтобы в 2021 году мы имели гарантированно значительно большее их количество", – сказал Шмыгаль.
Речь идет о договоренности со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком, в рамках которых нарабатывается возможность закупки доз вакцин. Соответствующая работа также ведется на уровне руководства США, Великобритании, Германии. Также, добавил премьер, активные переговоры ведутся с Польшей, которая "может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС".
"Мы будем иметь достаточно ресурса для закупки вакцин: почти 3 млрд грн уже заложено в Госбюджете. Дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам", – добавил Шмыгаль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина может получить первую партию вакцины против коронавируса уже в январе 2020 года, а кандидатом для первой прививки может стать известный человек, который является лидером общественного мнения.
Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что, скорее всего, Украина может получить вакцину, произведенную англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Тем временем ученые рассказали, сколько может сохраняться иммунитет после прививки от COVID-19.