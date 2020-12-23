Шмыгаль заявил о плане вакцинировать от COVID-19 как можно больше украинцев

В Украине официально утвердили общенациональный план вакцинации против коронавируса. Сейчас идут переговоры с другими странами по вопросу поставок препаратов.

План был утвержден накануне Министерством здравоохранения Украины (Минздравом) совместно с Центром общественного здоровья, его будут обновлять. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 23 декабря.

По его словам, документ должен стать "комплексной методичкой" для реализации основной цели страны – сделать прививки против COVID-19 как можно большему количеству групп населения в течение ближайшего года.

Отмечается, что план учитывает приоритетные группы и этапы вакцинации, а также описывает логистическую составляющую и процессы для организации кампании.

"Кроме уже заложенных 8 млн вакцин, которые мы получим в рамках глобальной инициативы COVAX, правительство и Офис президента активно работает, чтобы в 2021 году мы имели гарантированно значительно большее их количество", – сказал Шмыгаль.

Речь идет о договоренности со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком, в рамках которых нарабатывается возможность закупки доз вакцин. Соответствующая работа также ведется на уровне руководства США, Великобритании, Германии. Также, добавил премьер, активные переговоры ведутся с Польшей, которая "может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС".

"Мы будем иметь достаточно ресурса для закупки вакцин: почти 3 млрд грн уже заложено в Госбюджете. Дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам", – добавил Шмыгаль.

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