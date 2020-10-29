СМИ сообщили о коронавирусе у Шмыгаля: у премьера опровергли

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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  • Глава правительства отказался от участия в форуме 29 октября

  • Его отсутствие организаторы объяснили тем, что он заразился COVID-19

  • Однако пресс-секретарь премьера заверила, что он здоров и работает

У Шмыгаля нет COVID-19

У премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "заподозрили" заражение коронавирусной инфекцией.

Об этом написало издание "Страна" в Telegram. В СМИ сослались на сообщение организаторов форума Building&Construction Forum в столичном отеле Hilton, на котором 29 октября должен был выступать премьер.

"Его отсутствие организаторы объяснили тем, что Шмыгаль заразился коронавирусом. Сейчас официальных комментариев этой информации нет", – говорилось в сообщении.

Однако позже пресс-секретарь Шмыгаля Ольга Куришко в комментарии изданию опровергла информацию о COVID-19 у премьера. По ее словам, он здоров и работает. А от участия в форуме, подчеркнула она, премьер отказался еще 20 октября.

Скриншот сообщения

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