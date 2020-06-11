Во время кризиса в Украине не стоит увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс конференции, посвященной 100 дням работы правительства.

Арсен Аваков и Денис Шмыгаль

"Я вижу необходимость и работу этого министерства в сложных условиях для обеспечения стабильности в Украине. Вы видите, что в мире происходят сложные процессы от США до Европы, где есть определенные сложности общественные в связи с карантинными мероприятиями и обеднением населения", – отметил он.

По словам Шмыгаля, МВД сейчас объединяет и службу по чрезвычайным ситуациям, и пограничную службу, и полицию, и другие ведомства, которые стоят на обеспечении стабильности в Украине.

"Поэтому в кризисной ситуации нам нельзя размениваться на какие-то политические вещи. Аваков в управлении кризисом демонстрирует хороший опыт и хорошие качества", – подчеркнул премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арсен Аваков прокомментировал сбор подписей в Верховной Раде за его отставку.