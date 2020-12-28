Шмыгаль сравнил медицину в Украине с армией и подвел итоги борьбы с COVID-19 за год

Медицинская система в Украине в марте 2020 года года фактически была в таком же состоянии, как и украинская армия в начале 2014-го.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время итогового заседания Кабинета министров Украины 28 декабря. По его словам, сейчас система здравоохранения стала намного сильнее.

Шмыгаль напомнил, с чем столкнулись украинские медики в начале пандемии COVID-19.

"Ни средств индивидуальной защиты, ни кислорода, ни койкомест, фактически ликвидирована система противоэпидемической безопасности", – рассказал премьер.

Он отметил, что для эффективного противодействия распространению коронавируса, медикам и правительству пришлось менять подходы, принципы, внедрять новые протоколы, мобилизовать больницы и врачей.

Также Шмыгаль озвучил показатели, которых удалось достичь за время борьбы с пандемией.

По его словам, количество коек для оказания медицинской помощи больным COVID-19 увеличилось с 12000 в апреле до почти 65000 сейчас. Если в начале пандемии в медучреждениях было всего 3500 коек с кислородом, то сейчас их количество составляет более 45 000.

Также с 200 до 55 000 в сутки выросло количество тестирований методом ПЦР.

Премьер напомнил, что установлена ​​система дополнительных выплат украинским медикам на передовой борьбы с коронавирусом.

Со следующего года в бюджет заложено постоянное повышение зарплат врачам на 30%. Расходы на медицину за 2 года увеличился на 60%, что составило дополнительные 65 млрд грн.

Как писал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что медицинская система Украины в сегодняшних реалиях укрепляется так же, как это было с армией в 2014 году. Нардеп признал, что в стране существует проблема с койко-местами для больных коронавирусом, а также недостаточным охватом населения тестированием.