Шмыгаль собирает срочное совещание из-за ситуации с COVID-19 в Украине – СМИ
По данным источников, на него приглашены министры и главы ОГА
Также на заседании должен присутствовать секретарь СНБО Данилов
В правительстве якобы обеспокоены последними рекордами по количеству новых больных коронавирусом
Премьер-министр Денис Шмыгаль якобы решил собрать министров и глав областных государственных администраций из-за ситуации со стремительным распространением коронавируса в Украине.
Заседание должно состояться 9 октября, его также посетит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом со ссылкой на источники в Кабмине сообщает "РБК-Украина".
По словам собеседника издания, после селекторного совещания вокруг темы COVID-19 в Украине состоится правительственное заседание.
В то же время отмечается, что после этого, вероятно, соберутся на внеочередное заседание также Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что за минувшие сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных COVID-19 – 5804 человека. Так, по состоянию на утро 9 октября в стране официально подтверждены 250 538 случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий считает, что в Украине не стоит ожидать повторного жесткого карантина, но вместо этого может быть введен "карантин выходного дня".
В Кабинете министров Украины тоже отрицали вероятность введения нового локдауна из-за пандемии COVID-19.
Со своей стороны, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что в Украине снова введут жесткий карантин, если все койко-места, подготовленные для госпитализации больных COVID-19 будут заполнены.