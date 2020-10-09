Шмыгаль собирает срочное совещание из-за ситуации с COVID-19 в Украине – СМИ

Премьер-министр Денис Шмыгаль якобы решил собрать министров и глав областных государственных администраций из-за ситуации со стремительным распространением коронавируса в Украине.

Заседание должно состояться 9 октября, его также посетит секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом со ссылкой на источники в Кабмине сообщает "РБК-Украина".

По словам собеседника издания, после селекторного совещания вокруг темы COVID-19 в Украине состоится правительственное заседание.

В то же время отмечается, что после этого, вероятно, соберутся на внеочередное заседание также Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных COVID-19 – 5804 человека. Так, по состоянию на утро 9 октября в стране официально подтверждены 250 538 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL: