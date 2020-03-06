Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уйдет с поста, если не оправдает надежд украинцев.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", отвечая на блиц-вопросы.

"Я уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев", – сказал Шмыгаль.

Денис Шмыгаль

Отвечая на вопрос, в каких случаях он может отказать президенту Украины, Шмыгаль сказал: "Я откажу президенту в разных случаях, но не представляю, что президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ".

Напомним, что 5 марта состоялось первое заседание обновленного Кабмина с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Оно было посвящено подготовительным и техническим кадровым вопросам.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Также нардепы поддержали назначение Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра и утвердили и новое правительство.

Читайте на OBOZREVATEL полное досье на министров нового правительства, которых поддержала Верховная Рада 4 марта 277 голосами "за". Отметим, сохранить свои кресла удалось лишь некоторым министрам Кабмина Гончарука.

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