Шмыгаль рассказал о снятии карантина в Украине и ответил на скандал с "Велюром"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что на следующем заседании Кабинета министров будет рассматриваться вопрос смягчения условий карантина.

Премьер также намекнул, что ресторан нардепа Николая Тищенко "Велюр", угодивший в скандал, не является исключением и должен соблюдать требования закона. Подробностями он поделился вечером в среду, 29 апреля, на своей странице в Facebook.

"Карантин не будет длиться вечно. Украина вовремя в него зашла и вовремя из него выйдет. Каждый этап снятия ограничений предусматривает открытие заведений с четкими требованиями к соблюдению санитарных норм. На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантина", – рассказал Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал о снятии карантина в Украине Экономическая правда

По словам премьера, он поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для безопасной работы объектов, которые постепенно будут открываться.

"Ведь мы должны не просто открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой болезни", – пояснил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что правительство не забывает о людях и бизнесе.

"Мы уже начали выплаты единовременного пособия пенсионерам и другим незащищенным слоям населения, а также увеличили выплаты пособия по временной безработице. Дополнительно правительство одобрило выделение средств из Фонда борьбы с COVID-19 для оказания помощи на детей ФЛП первой и второй группы", – поделился он.

"Хочу акцентировать, что мы не останавливали всю экономику. Наибольшие ограничения касаются области питания и розничной торговли. Считаю, что в этой сфере не должно быть избранных. Правила для всех одинаковы", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль заявил, что правительство не исключает введение адаптивного карантина после 12 мая в отдельных регионах, где будут зафиксированы резкие вспышки коронавируса.

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