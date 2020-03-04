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4 марта • обновлено в 16:51
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Шмыгаль рассказал, когда назначат всех новых министров

3.3т
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Вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль, которому пророчат место главы Кабмина, пообещал, что в течение двух недель в Украине сформируют новое правительство.

Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в "Слуге народа" после заседания президентской фракции.

Отмечается, Шмыгаль около 20 минут общался с депутатами и отвечал на их вопросы. Предварительно, часть министров назначат сегодня, 4 марта, остальных же чиновников назначат позже.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Лига

Добавим, что вакантными остаются три министерства, так как нет подходящих кандидатов. Еще четыре министерства разделят.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым премьер-министром Украины, вероятнее всего, станет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Отметим, что Шмыгаль заработал миллионы в холдинге ДТЭК, а большую часть имущества записал на свою жену Екатерину.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украина удивительная страна, жители которой гордятся тем, что каждые 4 года выбирают себе президента хуже предыдущего.____
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1
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Уукроинци, вы боитесь. Всего. Себя, СБУ, «правосеков», «айдаровцев», соседей. Вы боитесь красного знамени, георгиевской ленты. Вы боитесь правды. Вы боитесь памятников. Вы боитесь нашей общей истории, для этого отменили Дед Мороза, 9 Мая и придумали себе голодомор, хотя в России и Казахстане погибло в те года в 6 раз больше людей, чем на Украине. Вы даже уже боитесь родного русского языка. Вы боитесь быть людьми. Зачем вы так оскотинились? ____
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
как можно жить с такой фамилией?
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Zhikharev Dmitry, це нормальная рагульская фамилия
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1
0

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