Шмыгаль рассказал, когда назначат всех новых министров

Вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль, которому пророчат место главы Кабмина, пообещал, что в течение двух недель в Украине сформируют новое правительство.

Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в "Слуге народа" после заседания президентской фракции.

Отмечается, Шмыгаль около 20 минут общался с депутатами и отвечал на их вопросы. Предварительно, часть министров назначат сегодня, 4 марта, остальных же чиновников назначат позже.

Денис Шмыгаль Лига

Добавим, что вакантными остаются три министерства, так как нет подходящих кандидатов. Еще четыре министерства разделят.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым премьер-министром Украины, вероятнее всего, станет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Отметим, что Шмыгаль заработал миллионы в холдинге ДТЭК, а большую часть имущества записал на свою жену Екатерину.

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