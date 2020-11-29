Шмыгаль провел встречу с турецкими инвесторами в Стамбуле: о чем говорили

В Стамбуле 29 ноября состоялась встреча украинской делегации во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем с представителями турецких топ-компаний с общим портфелем инвестиций в 5 млрд долларов.

На ней также присутствовали вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий и другие. Участники круглого стола обсудили приоритетные направления развития сотрудничества двух стран в сфере бизнеса и инвестирования, сообщает сайт Кабмина.

Шмыгаль отметил, что несмотря на пандемию COVID-19, Украина и Турция активно развивают двусторонние отношения. Он также подчеркнул, что наша страны в последнее время сделала много конкретных шагов навстречу инвесторам.

"Это либерализация рынка земли сельскохозяйственного назначения, медицинская реформа, развитие электронного управления, а также облегчение условий для ведения бизнеса и инвестирования, в частности развитие государственно-частного партнерства", – пояснил премьер.

Шмыгаль на встрече в Стамбуле kmu.gov.ua

По его словам, Украина имеет амбициозные планы по построению и реконструкции украинской инфраструктуры. Речь идет об автомобильных дорогах, мостах, энергетической и медицинской инфраструктуре, а также в сфере водоснабжения и переработки мусора.

"Инструменты, которые дадут нам возможность развивать эти направления, это государственно-частное партнерство и государственные гарантии. Сейчас мы работаем и уже сделали существенный прогресс в законодательном кругу в продвижении подобных инструментов в Украине", – сказал Шмыгаль.

Встреча украинской делегации с турецкими инвесторами kmu.gov.ua

Турецким предпринимателям глава Кабмина рассказал, что наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, перерабатывающая промышленность, энергетика, инфраструктура, туристическая отрасль, а также те сферы, где наша страна имеет конкурентные преимущества, в частности ИТ.

Денис Шмыгаль kmu.gov.ua

"Убежден, что пришло время для новых, еще более масштабных историй успеха между нашими государствами. Украина имеет широкий спектр предложений для инвестирования и реализации современных проектов... Одним из значительных шагов в развитии наших двусторонних отношений должно стать подписание Соглашения о свободной торговле", – подытожил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины на встрече с турецкими инвесторами kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что зона о свободной торговле между Украиной и Израилем вступит в силу 1 января 2021 года.