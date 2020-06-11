Шмыгаль отсек возможность поставок воды в Крым

Политика 15:08, 11.06.2020 Обновлено: 15:25, 11.06.2020

Восстановление водоснабжения в аннексированный Россией Крым в украинской повестке дня не стоит.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы правительства.

Денис Шмыгаль

"Вы видите, что вода в Крым не подается. Она и физически не может туда податься, она не может разделиться", – сказал он.

По словам Шмыгаля, Россия, которая сегодня является оккупантом Крыма, не выполняет свои обязательства перед людьми, которые там живут, согласно международной конвенции в отношении государств-оккупантов.

"Конечно, эти вопросы нас волнуют и беспокоят, но восстановление водоснабжения через Крымский канал сегодня в повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга", – подчеркнул премьер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинское правительство не собирается восстанавливать водоснабжение Крыма до полной деоккупации.

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