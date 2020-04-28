Шмыгаль отказался вносить представление по Саакашвили в Раду
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался вносить представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ.
Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правительстве. По его словам, глава Кабмина решил не инициировать своим представлением голосование по Саакашвили в четверг, 30 апреля.
Основная причина – в "Слуге народа" под это назначение нашлось чуть более 100 голосов "за". В других фракциях особой поддержки Саакашвили тоже нет, поэтому собрать 226 голосов за назначение не получается.
Отметим, ранее Саакашвили приходил на фракцию монобольшинства, но не смог убедить "слуг народа" поддержать свою кандидатуру.
Как сообщил в своем Telegram-канале член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко, Саакашвили узнал эту информацию на встрече с фракцией "Голос". Якобы лоббисты Михо во властных кругах будут бороться за его кандидатуру до последнего и постараются продавить его назначение уже на заседании фракции "Слуги народа", на которой будет присутствовать президент Владимир Зеленский.
"Как сообщает наш инсайдер в Верховной Раде, письмо с кандидатурой Саакашвили не регистрировалось официально в аппарате парламента, а поэтому и отозвать его официально нельзя. Это значит, что кандидатура Саакашвили продолжает обсуждаться. В зависимости от собранных голосов, это представление Кабмина на Саакашвили или будет официально внесено в Раду, или все сделают вид, что официально он не вносился и не обсуждался, а все происходящее было лишь изучением реакции депутатов", – подчеркнул Лещенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
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