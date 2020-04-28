Шмыгаль отказался вносить представление по Саакашвили в Раду

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался вносить представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правительстве. По его словам, глава Кабмина решил не инициировать своим представлением голосование по Саакашвили в четверг, 30 апреля.

Основная причина – в "Слуге народа" под это назначение нашлось чуть более 100 голосов "за". В других фракциях особой поддержки Саакашвили тоже нет, поэтому собрать 226 голосов за назначение не получается.

Саакашвили и Шмыгаль

Отметим, ранее Саакашвили приходил на фракцию монобольшинства, но не смог убедить "слуг народа" поддержать свою кандидатуру.

Как сообщил в своем Telegram-канале член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко, Саакашвили узнал эту информацию на встрече с фракцией "Голос". Якобы лоббисты Михо во властных кругах будут бороться за его кандидатуру до последнего и постараются продавить его назначение уже на заседании фракции "Слуги народа", на которой будет присутствовать президент Владимир Зеленский.

"Как сообщает наш инсайдер в Верховной Раде, письмо с кандидатурой Саакашвили не регистрировалось официально в аппарате парламента, а поэтому и отозвать его официально нельзя. Это значит, что кандидатура Саакашвили продолжает обсуждаться. В зависимости от собранных голосов, это представление Кабмина на Саакашвили или будет официально внесено в Раду, или все сделают вид, что официально он не вносился и не обсуждался, а все происходящее было лишь изучением реакции депутатов", – подчеркнул Лещенко.

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