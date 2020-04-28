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28 апреля • обновлено в 15:35
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Шмыгаль отказался вносить представление по Саакашвили в Раду

10.2т
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался вносить представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правительстве. По его словам, глава Кабмина решил не инициировать своим представлением голосование по Саакашвили в четверг, 30 апреля.

Основная причина – в "Слуге народа" под это назначение нашлось чуть более 100 голосов "за". В других фракциях особой поддержки Саакашвили тоже нет, поэтому собрать 226 голосов за назначение не получается.

Саакашвили и Шмыгаль

Саакашвили и Шмыгаль

Отметим, ранее Саакашвили приходил на фракцию монобольшинства, но не смог убедить "слуг народа" поддержать свою кандидатуру.

Как сообщил в своем Telegram-канале член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко, Саакашвили узнал эту информацию на встрече с фракцией "Голос". Якобы лоббисты Михо во властных кругах будут бороться за его кандидатуру до последнего и постараются продавить его назначение уже на заседании фракции "Слуги народа", на которой будет присутствовать президент Владимир Зеленский.

"Как сообщает наш инсайдер в Верховной Раде, письмо с кандидатурой Саакашвили не регистрировалось официально в аппарате парламента, а поэтому и отозвать его официально нельзя. Это значит, что кандидатура Саакашвили продолжает обсуждаться. В зависимости от собранных голосов, это представление Кабмина на Саакашвили или будет официально внесено в Раду, или все сделают вид, что официально он не вносился и не обсуждался, а все происходящее было лишь изучением реакции депутатов", – подчеркнул Лещенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Эксклюзив
Персоны
Денис Шмыгаль Михеил Саакашвили
Место
Украина
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Якщо б не було війни і епідемії, я б з великим інтересом спостерігав би, як "накачаний" Саакашвілі "руйнує" чинну владу, затіняє президента тощо. Але я розумію, що це вкрай небезпечно не тільки для країни, але і для кожного з нас. Тому відмову Шмигаля вносити до ВР подання про призначення МС віце-прем"єром з реформ я сприймаю як позитив!!!
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Сдулись как ло жо пые...)))
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Бачурин Андрей, пнх
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Korolev Vlad, чушок, я по свинячьи не понимаю. Пиши по русски..)))
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Sokratus Aleksandre
Sokratus Aleksandre
Та організуйте Мишку спецрейс і відправте у Тбілісі - там вже заморилися чекать свого реформатора. Для нашої держави це буде дешевше, ніж утримувать його у нас. І воні буде меньше в Україні!
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