Шмыгаль объяснил, при каком условии Украина откроет границы для иностранцев

Кабинет министров решил ограничить въезд для граждан других стран, чтобы "остановить импорт" коронавируса, ведь в последнее время в стране наблюдается значительный и стабильный рост количества заражений им.

Однако, когда хотя бы в течение двух недель в стране будет наблюдаться спад заболеваемости на COVID-19, границы для всех иностранцев откроют. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это было вынужденное решение, мы не единственные, кто так поступил. Вслед за нами другие страны рассматривают такую необходимость – остановить импорт коронавируса. Мы внутри государства боремся с расторжением цепочек, а есть туристы, которые неконтролируемо въезжают в страну... Закрыли границы именно сейчас потому, что количество больных в Украине начало расти", – сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что иностранцам, прибывающим в страну для обучения или бизнеса, въезд разрешен.

"Не стоит вопрос, чтобы иностранцы не въезжали совсем. Стоит вопрос взять на контроль. С момента закрытия границы в нашу страну въехала 21 тысяча иностранцев: бизнес, дипломаты, студенты", – отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что полное открытие границ будет возможно, если в течение двух недель в стране будет наблюдаться спад заболеваемости COVID-19.

"В последнее время в наc фиксируется более 2000 больных в сутки. Когда пройдем этот пик, в течение хотя бы двух недель будем видеть, что пандемия приходит, тогда можно будет принимать решение об ослаблении карантина", – отметил он, добавив, что пока границы остаются закрытыми для иностранцев, кроме определенных категорий, до 28 сентября.

Комментарий премьер-министра на видео с 09:00 минуты:

Как сообщал OBOZREVATEL: